La industria del acero frente al desafío global: sobreoferta china, obra pública frenada y alerta por importaciones

En diálogo con Canal E, Carlos Váccaro, ingeniero y director ejecutivo de la Cámara Argentina del Acero (CAA), describió el impacto de la sobreoferta global, la falta de obra pública y el avance de importaciones subsidiadas sobre la industria nacional.

La industria del acero atravesó en 2025 un año heterogéneo, con desempeños muy distintos según el segmento. Según explicó Váccaro, la Cámara agrupa tanto a productores de productos planos como de productos largos, vinculados a la construcción, la metalmecánica y la industria extractiva. “Cubrimos un amplio espectro de la cadena de fabricación metalmecánica”, señaló.

Uno de los puntos que generó confusión fue la caída del acero crudo. Para el directivo, ese indicador no refleja con precisión la realidad del mercado. “El acero crudo no es un indicador fiable de lo que está pasando en el mercado; hay que mirar los productos laminados”, aclaró. En ese sentido, sostuvo que el comportamiento fue dispar según el destino final.

El segmento más afectado fue la construcción. “El producto destinado a la construcción tuvo un año muy atípico, porque está muy vinculado a la obra pública, que prácticamente estuvo paralizada”, afirmó Váccaro, remarcando que ni siquiera los emprendimientos privados lograron compensar esa caída.

China, sobrecapacidad global y pérdida de competitividad

Uno de los principales desafíos del sector es la pérdida de competitividad frente al escenario internacional. Váccaro enumeró factores locales como impuestos, ingresos brutos y tasas, pero puso el foco en el contexto global. “El problema central es la sobreoferta y la sobrecapacidad que hay en el mundo”, advirtió.

China aparece como el actor dominante. “En 2024 China exportó 111 millones de toneladas y este año podría llegar a 120 millones; Latinoamérica produce y consume 66 millones”, detalló. A esto se suma una sobrecapacidad global estimada en 684 millones de toneladas, una cifra que, comparada con el consumo argentino de 4 millones, grafica la magnitud del problema.

Consultado sobre dumping, Váccaro fue contundente: “Cuando uno compite con China, no compite con una empresa china, compite contra el Estado chino”, y explicó que existen subsidios en energía, comercio y exportaciones que distorsionan los precios internacionales.

Calidad, consumo indirecto y empleo

Sobre la calidad del acero importado, Váccaro remarcó la necesidad de cumplir normas locales. “Todos los productos fabricados bajo una norma que respeta los cálculos estructurales no deberían tener problemas, pero hay que respetar la norma”, sostuvo, destacando el rol del IRAM.

Finalmente, alertó sobre un fenómeno menos visible: “No hay que mirar solo el acero importado, sino los productos que contienen acero, lo que se llama consumo indirecto”, como vehículos, electrodomésticos o bicicletas. Aunque por ahora no se registran fuertes pérdidas de empleo, advirtió: “Si la economía empieza a funcionar más activamente, hay que prestar muchísima atención a lo que pueda pasar con las importaciones”.

