Marco Rubio negó acuerdo por deportaciones: “ningún acuerdo ni nada concretado” con la Argentina

El secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo este miércoles 4 que están manteniendo conversaciones con países dispuestos a aceptar inmigrantes de terceros países deportados desde su territorio, pero aseguro que no hay “ningún acuerdo ni nada concretado” con la Argentina.

Según había informado The New York Times el pasado viernes 30 de enero, Argentina y Estados Unidos se encontrarían avanzadas en conversaciones para firmar un acuerdo que permita a Trump enviar deportados de otras nacionalidades a territorio argentino. Tal como pudo reconstruir, el trato sería para que los deportados puedan llegar desde Estados Unidos al aeropuerto de Buenos Aires para, desde allí, ser dirigidos a sus países de origen.

Esta información genero inmediato revuelo en las redes sociales argentinas, donde tanto los ciudadanos como la oposición comenzaron a manifestarse y hacer preguntas al respecto.

La promesa de una alianza de potencias medias

Rubio resaltó en su conferencia el papel de Argentina como socio y aliado, pero también reparó en las filtraciones de información de los medios y aclaró,” “tenemos conversaciones sobre países dispuestos a aceptar nacionales de terceros países, pero no tenemos ningún acuerdo ni nada concretado”. Agregó “sé que existen filtraciones a los medios, y a veces tienen intenciones maliciosas pero, sin duda, Argentina es un gran socio en todos los aspectos, y al fin y al cabo, tenemos una enorme confianza en nuestra relación con el presidente Milei y su equipo, y él siempre actuará en el mejor interés del pueblo argentino y del interés nacional de su país”.

Opiniones encontradas en la Argentina

El tema fue tratado con discreción. Cuando el viernes surgió la información desde el medio de Nueva York, desde Cancillería en Buenos Aires aclararon, “no realizamos comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas", sin dar ningún tipo de detalle.

Por su parte Javier Milei, negó la versión, pero sin hacer declaraciones. Lo hizo mediante el reposteo de una publicación hecha por el “Gordo Dan” que decía que la información sobre que Argentina recibiría inmigrantes deportados es falsa y concluyó "No se dejen operar por los pasquines de izquierda locales o de afuera".

La información del diario The New York Times, asegura que la Argentina estaría evaluando un acuerdo con Estados Unidos para recibir personas detenidas poco después de ingresar de manera irregular a ese país. Así lo indicó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional norteamericano, organismo que conduce Kristi Noem.

De acuerdo con documentación citada por ese medio, a comienzos de año el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, habría elevado una propuesta para avanzar en el entendimiento. En ese marco, el canciller Pablo Quirno se habría comprometido ante autoridades estadounidenses a firmar el convenio.

Los 9 argentinos que forman parte de "lo peor de lo peor" de la lista negra del ICE en Estados Unidos

El martes 3, Quirno mantuvo una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau. Aunque se indicó que el tema no fue tratado, se sabe que por parte de Estados Unidos exsten conversaciones frecuentes con distintos países por esta iniciativa.

Si la iniciativa avanzara, la Argentina se incorporaría a un grupo de países de la región —entre ellos Paraguay, Ecuador, Panamá y Costa Rica— que ya firmaron acuerdos similares con la administración Trump.

Sin embargo, la medida no deja de ser controversial. Milei parecería encontrarse en una puja entre la intención de mantener la buena relación y confianza con Estados Unidos y sobre todo con Trump, y mantener su imagen, hasta el momento positiva, entre la sociedad argentina.

