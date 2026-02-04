Perfil
Comercio internacional

Afirman que el acuerdo Mercosur-UE “geopolíticamente no es lo que le gustaría al presidente Milei”

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, resaltó que, “no descartaría que más allá de las expresiones formales que se puedan decir, al Gobierno le convenga que esto se estire un poco a ver qué pasa”.

Milei
Javier Preciado Patiño: “Creo que geopolíticamente no es lo que le gustaría al presidente Milei” | Agencia NA

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, analizó en Canal E las repercusiones del cierre del acuerdo Mercosur–Unión Europea, el futuro del biodiésel argentino, la recaudación por derechos de exportación y el presente del complejo sojero y girasolero.

En relación con el proceso de ratificación del acuerdo Mercosur–UE, Javier Preciado Patiño destacó que aún no existe el texto definitivo y cuestionó la posibilidad de que el Congreso deba aprobarlo sin un análisis profundo. “Ni siquiera está el texto del acuerdo para que los diputados y los legisladores puedan decir que esto conviene o no conviene. No está ni siquiera el texto”, subrayó.

Se planteó una sesión evaluatoria dentro del Congreso

En ese sentido, valoró la iniciativa del diputado Guillermo Michel para crear una comisión evaluadora: “Me parece que una forma muy atinada, considerando que Europa ya lo mete a todo esto en medio del freezer, con la judicialización del tratado, da un tiempo a la Argentina para poder decir que evaluemos mediante una comisión, como propone Michel, y veamos los pros y contra antes de tener que levantar las manos y votar por sí o por no”.

Sobre el escenario político, Patiño anticipó tensiones en el Congreso: “Tengo entendido que ayer hubo una reunión en el bloque del peronismo para trabajar sobre este tema y cuál va a ser la posición que adopte el segundo bloque importancia, número, de la Cámara de Diputados, Unión por la Patria, para ver si esto finalmente va a avanzar en extraordinarias o va a tener que pasar a ordinarias”.

La percepción de Javier Milei sobre el acuerdo con la Unión Europea

También puso el foco en la dimensión geopolítica del acuerdo y la posición del Gobierno argentino: “Creo que geopolíticamente no es lo que le gustaría al presidente Milei”. Sobre la misma línea, agregó: “Yo no descartaría que más allá de las expresiones formales que se puedan decir, bajo cuerda, digamos, al Gobierno le convenga que esto se estire un poco, a ver qué pasa”.

Uno de los puntos más sensibles, según el entrevistado, es el impacto sobre el biodiésel argentino. Al referirse a la decisión de la Comisión Europea de revisar las importaciones, advirtió: “La decisión reciente de la Comisión Europea de revisar lo relativo a biodiesel, de soja, para que eventualmente quedemos afuera de ese mercado, perdamos 350 millones de dólares de exportaciones, e incluso eso repercuta después en bajar el precio del aceite de soja”.

Luego, manifestó que esto anticipa el comportamiento europeo bajo un tratado de libre comercio: “Me parece que es un indicador, una muestra de lo que Europa puede llegar a ser en un marco de un tratado de libre comercio”.

