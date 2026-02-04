Afirman que el acuerdo Mercosur-UE “geopolíticamente no es lo que le gustaría al presidente Milei”

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, analizó en Canal E las repercusiones del cierre del acuerdo Mercosur–Unión Europea, el futuro del biodiésel argentino, la recaudación por derechos de exportación y el presente del complejo sojero y girasolero.

En relación con el proceso de ratificación del acuerdo Mercosur–UE, Javier Preciado Patiño destacó que aún no existe el texto definitivo y cuestionó la posibilidad de que el Congreso deba aprobarlo sin un análisis profundo. “Ni siquiera está el texto del acuerdo para que los diputados y los legisladores puedan decir que esto conviene o no conviene. No está ni siquiera el texto”, subrayó.

Se planteó una sesión evaluatoria dentro del Congreso

En ese sentido, valoró la iniciativa del diputado Guillermo Michel para crear una comisión evaluadora: “Me parece que una forma muy atinada, considerando que Europa ya lo mete a todo esto en medio del freezer, con la judicialización del tratado, da un tiempo a la Argentina para poder decir que evaluemos mediante una comisión, como propone Michel, y veamos los pros y contra antes de tener que levantar las manos y votar por sí o por no”.

Sobre el escenario político, Patiño anticipó tensiones en el Congreso: “Tengo entendido que ayer hubo una reunión en el bloque del peronismo para trabajar sobre este tema y cuál va a ser la posición que adopte el segundo bloque importancia, número, de la Cámara de Diputados, Unión por la Patria, para ver si esto finalmente va a avanzar en extraordinarias o va a tener que pasar a ordinarias”.

La percepción de Javier Milei sobre el acuerdo con la Unión Europea

También puso el foco en la dimensión geopolítica del acuerdo y la posición del Gobierno argentino: “Creo que geopolíticamente no es lo que le gustaría al presidente Milei”. Sobre la misma línea, agregó: “Yo no descartaría que más allá de las expresiones formales que se puedan decir, bajo cuerda, digamos, al Gobierno le convenga que esto se estire un poco, a ver qué pasa”.

Uno de los puntos más sensibles, según el entrevistado, es el impacto sobre el biodiésel argentino. Al referirse a la decisión de la Comisión Europea de revisar las importaciones, advirtió: “La decisión reciente de la Comisión Europea de revisar lo relativo a biodiesel, de soja, para que eventualmente quedemos afuera de ese mercado, perdamos 350 millones de dólares de exportaciones, e incluso eso repercuta después en bajar el precio del aceite de soja”.

Luego, manifestó que esto anticipa el comportamiento europeo bajo un tratado de libre comercio: “Me parece que es un indicador, una muestra de lo que Europa puede llegar a ser en un marco de un tratado de libre comercio”.