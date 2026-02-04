El reclamo por los argentinos detenidos en Venezuela subió un escalón este miércoles. En una reunión cargada de tensión y angustia contenida, los familiares de Nahuel Gallo y Germán Giuliani fueron recibidos en el Senado por el cuerpo legislativo que incluyó a figuras de La Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica. El mensaje de las familias fue directo: aunque celebran las recientes excarcelaciones de otros compatriotas, sienten que sus seres queridos quedaron atrapados en un limbo legal y político que ya se volvió insoportable.

La gran novedad del encuentro fue el pedido público para que Javier Milei se involucre personalmente en el caso. Vanesa Giuliani, hermana del abogado detenido, fue quien puso voz al reclamo al solicitar una audiencia con el Presidente. El razonamiento de los familiares es claro: consideran que la relación privilegiada que Milei mantiene con la Casa Blanca es la llave definitiva para presionar a la gobernación venezolana. Entienden que, si el diálogo con los Estados Unidos es tan fluido, no hay razones para que Gallo y Giuliani sigan bajo custodia en Caracas.

Nahuel Gallo está detenido en Venezuela desde diciembre de 2024

El encuentro, organizado por la diputada Karina Banfi y el senador Maximiliano Abad, sirvió para que María Alexandra Gómez y Virginia Ribero (esposas de los detenidos) relataran el desgaste que sufren tras meses de silencio. Patricia Bullrich, presente en la reunión junto a otros legisladores, les aseguró que el tema es una prioridad de Estado, aunque las familias no ocultaron su molestia por la lentitud de los avances. "Estamos cansados, pero de pie", afirmaron a la salida, marcando que la próxima escala de su reclamo será una reunión con el canciller Pablo Quirno el próximo viernes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante la charla, los familiares también recibieron una noticia judicial de peso: el juez Ramos Padilla firmó el pedido de extradición de Nicolás Maduro para que sea juzgado en Argentina por delitos de lesa humanidad. Si bien el presidente se encuentra bajo custodia en Nueva York tras el operativo militar estadounidense de enero, la justicia argentina busca garantizar que rinda cuentas en Buenos Aires una vez que termine su proceso. Para los familiares, este movimiento judicial suma presión, pero no resuelve la urgencia del regreso de los suyos.

Bullrich aseguró que el tema "es una prioridad de Estado"

La situación es especialmente crítica para Nahuel Gallo, el gendarme que ya lleva 14 meses tras las rejas tras ser acusado de espionaje mientras intentaba visitar a su hijo. Su esposa denunció que en la Fiscalía venezolana ni siquiera existe un expediente abierto con causas claras, lo que convierte su detención en “un secuestro”. Por su parte, Giuliani (detenido en mayo de 2025) logró filtrar un video desde la cárcel de Yare II donde manifestó temer por su vida, un testimonio que los legisladores prometieron llevar a los foros internacionales de derechos humanos.

Sigue la vigilia por los presos políticos en Venezuela: cuando Nahuel Gallo recuperará la libertad

El calvario de Nahuel Gallo y el reclamo de inocencia

Nahuel Agustín Gallo fue detenido en diciembre de 2024 al cruzar la frontera desde Colombia. El Gobierno lo acusó de terrorismo y de participar en un complot para atentar contra Delcy Rodríguez, pero su familia sostiene que solo buscaba reencontrarse con su hijo argentino. María Alexandra Gómez insistió en que su marido es inocente y que la falta de respuestas en el Ministerio Público venezolano demuestra que no hay pruebas reales en su contra. La incertidumbre sobre su paradero exacto y su estado de salud es lo que hoy motiva el pedido desesperado de intervención directa de la Casa Rosada.

El abogado Germán Darío Giuliani fue arrestado en mayo de 2025 bajo cargos de “mercenarismo y narcotráfico”, una acusación que la diplomacia argentina considera parte de la persecución política del oficialismo. Su cautiverio en el penal de Yare II fue documentado por él mismo a través de grabaciones donde denunció la falta de garantías legales y el maltrato. La familia Giuliani remarcó en el Congreso que, a pesar de las promesas de amnistía del gobierno interino de Caracas, el caso de Germán parece estar estancado por su perfil técnico y legal.

La estrategia de las familias y de los legisladores apunta ahora a coordinar esfuerzos con los gobiernos de Estados Unidos e Italia. Al no existir relaciones fluidas entre Buenos Aires y el gobierno interino venezolano, la presión externa es la única vía de escape. Patricia Bullrich remarcó que se está trabajando en conjunto con la administración de Donald Trump para que Gallo y Giuliani sean incluidos en las próximas tandas de liberaciones.

TC cp