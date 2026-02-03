Nahuel Gallo continúa detenido en Venezuela: esposa insiste en que “está bien, fuerte y quiere que termine”

A casi 14 meses desde la detención del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo en Venezuela, su esposa, María Alexandra González, volvió a reclamar públicamente por su liberación y expresó su expectativa de que “esto termine pronto”. Según relató, el suboficial se mantiene “fuerte, de buen ánimo y con ganas de volver a casa”.

Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 mientras cruzaba por tierra desde Colombia hacia Venezuela con la intención de reunirse con su pareja y su hijo pequeño. Desde ese momento permanece incomunicado y, según denuncian su familia y el Gobierno argentino, en una situación que describen como desaparición forzada sin acceso regular a asistencia consular, asistencia legal ni posibilidad de comunicarse con sus allegados.

Las autoridades venezolanas imputaron inicialmente a Gallo por presuntas actividades de espionaje y terrorismo, cargos que el Gobierno argentino considera arbitrarios y carentes de sustento. La situación derivó en una presentación ante la Corte Penal Internacional, donde Argentina denunció la detención como una violación de los derechos humanos y la calificó como un caso de desaparición forzada.

En la última semana, Venezuela anunció un proyecto de ley de amnistía que podría beneficiar a cientos de presos políticos y extranjeros, en un contexto de cambios políticos internos. El plan, promovido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, excluye delitos de sangre y narcotráfico, lo que podría habilitar la libertad de Gallo y otros argentinos detenidos.

Rodríguez también confirmó la intención de clausurar El Helicoide, el centro de detención emblemático de casos de represión política en Caracas, y transformarlo en un espacio de programas sociales, una señal de apertura ante presiones internas y externas.

En ese contexto, González sostuvo que mantiene la expectativa de que la iniciativa legal avance y permita destrabar la situación de su esposo. “La esperanza siempre está. Gracias a quienes hicieron pública su situación sabemos que está bien, que conserva el sentido del humor, y tengo la fe de que va a regresar”, afirmó en declaraciones a Radio Splendid.

