Este miércoles 4 de febrero, la Justicia argentina ordenó librar un exhorto internacional a Estados Unidos con el objetivo de solicitar la extradición de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, con el fin de someterlo a un proceso judicial en Argentina.

Fue el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, bajo la firma del juez federal Sebastián Ramos, el cual liberó el exhorto internacional hacia las autoridades estadounidenses. Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, la resolución se firmó en el marco de la causa CFP 2001/2023 que trata la investigación de presuntos delitos de lesa humanidad.

Liberaron a Gustavo Rivara, uno de los argentinos detenidos en Venezuela por el Gobierno de Maduro

El tribunal justificó la emisión de la orden al señalar que el dictador venezolano "habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América", en referencia a la operación que el país norteamericano realizó en Venezuela el pasado 3 de enero.

El accionar del tribunal responde a una orden proveniente de la Sala I de la Cámara del fuero, la cual el 23 de septiembre de 2024 dispuso la detención de Maduro para realizar una declaración indagatoria y que luego se ratificó a partir de un incidente ocurrido el 15 de enero de 2026.

El pedido realizado por la Justicia argentina se respalda en el Tratado de Extradición suscrito entre el país y Estados Unidos en 1977, una herramienta bilateral que se aplica en casos como este.

En concreto, el juzgado solicitó la "urgente traducción" del exhorto y dispuso que el procedimiento se continúe mediante la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería. En paralelo, se notificó al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa.

Liberaron a uno de los argentinos detenidos en Venezuela por el régimen de Maduro

Este lunes, se confirmó que el argentino Gustavo Gabriel Rivara fue liberado, abandonó las celdas del Helicoide, cruzó la frontera y se presentó en la Embajada argentina en Colombia para tramitar sus documentos y pedir asistencia con el objetivo de regresar al país.

La liberación de Rivara (52) se produjo hace una semana, aunque se mantuvo en silencio, y fue confirmada por la ONG Foro Penal y luego por su hermana, Patricia Rivara. Según reportaron, presentaba un "deterioro físico y mental alarmante" tras pasar varios meses detenido en Venezuela.

Lo curioso del caso del hombre de 52 años es que su nombre no figuraba en la lista oficial de reclamos de la Cancillería y que las autoridades argentinas habían mantenido en silencio su situación en comparación con otros argentinos detenidos. De todas formas, el canciller Pablo Quirno y la senadora Patricia Bullrich celebraron la noticia en redes sociales.

AS./fl