Fuentes de inteligencia de Estados Unidos confirmaron este miércoles la detención en Venezuela del supuesto testaferro de Maduro y del propietario de Globovisión, Alex Saab y Raúl Gorrín, en un operativo realizado por cuerpos de seguridad del Gobierno venezolano, con vistas a una posible extradición a EE.UU.

La información fue difundida por Caracol Radio y validada por funcionarios norteamericanos, que precisaron que ambos permanecen bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Según las fuentes, la aprehensión se concretó en la madrugada del miércoles 4 de febrero, mediante un procedimiento de inteligencia que dejó a Saab —exministro y señalado operador financiero— y a Gorrín —empresario— a disposición del SEBIN, mientras avanzan las conversaciones por su traslado a Estados Unidos.

La captura de Saab ocurrió pocos días después de su salida del Gabinete, donde se desempeñaba como ministro de Industrias, cargo del que fue reemplazado recientemente. El también empresario colombiano había recuperado protagonismo público tras su liberación en diciembre de 2023, en el marco de un canje por ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

Quién es Alex Saab

Saab, nacido en Barranquilla el 21 de diciembre de 1971, es un empresario colombiano acusado por Washington de actuar como testaferro de Nicolás Maduro. Hijo de un inmigrante libanés, inició su actividad comercial en el rubro textil y de insumos promocionales. Su proyección regional se dio tras asociarse con Álvaro Pulido, con quien desarrolló negocios en Venezuela.

En 2016, con la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Saab se convirtió en uno de los principales proveedores del plan de alimentos subsidiados. Está vinculado a empresas como Group Grand Limited (GGL), señalada por suministrar productos con sobreprecios al Estado venezolano. En 2018, según su propia versión, asumió tareas oficiales para gestionar compras de alimentos, medicinas y repuestos en países como Rusia e Irán.

Para el Departamento de Justicia estadounidense, Saab aprovechó el control cambiario vigente en Venezuela para obtener dólares subsidiados mediante documentación de importación falsa, con artículos que nunca ingresaron al país. La acusación sostiene que esos esquemas incluyeron sobornos a funcionarios y movimientos de fondos en cuentas de EE.UU.

En octubre de 2021, Saab enfrentó ocho cargos por lavado de dinero ante un tribunal de Miami, por cientos de millones de dólares presuntamente provenientes de contratos corruptos con Caracas. También se lo acusa de asociación ilícita en un esquema que habría desviado 350 millones de dólares de programas estatales de vivienda.

Su arresto internacional más resonante ocurrió en 2020, cuando fue detenido en Cabo Verde durante una escala técnica rumbo a Irán. Fue liberado a finales de 2023 tras un indulto otorgado por el entonces presidente Joe Biden en el marco de un intercambio diplomático con Washington.

El caso Gorrín

En paralelo, la detención de Raúl Gorrín —empresario y propietario de Globovisión— suma un nuevo capítulo a las investigaciones sobre financiamiento y lavado que orbitan al poder en Venezuela. Al igual que Saab, permanece bajo custodia del SEBIN, a la espera de definiciones sobre su situación judicial y una eventual extradición.

Por ahora, las autoridades no difundieron plazos ni detalles sobre el proceso.

