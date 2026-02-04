Elon Musk acusa a Pedro Sánchez de ser un "tirano" y un "traidor" por prohibir las redes sociales a menores en España

El magnate multimillonario Elon Musk acusó este martes al presidente español, Pedro Sánchez, de ser un "tirano" y de traicionar a España, tras anunciar que prohibirá las redes sociales a menores de 16 años y perseguirá a las plataformas digitales que no retiren contenidos "de odios e ilegales".

Mediante un mensaje en X, red social que es propietario, crítico: "El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España". Las declaraciones vienen en respuestas al discurso del presidente en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái.

Durante su intervención en el foro, Sánchez lanzó un reproche directo a Musk, con quien mantuvo un cruce en redes sociales el pasado fin de semana sobre inmigración; además de reprocharle que su herramienta de inteligencia artificial Grok genere "contenido sexual ilegal".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En 11 días, los usuarios del chatbot Grok crearon 3 millones de imágenes sexualizadas en X, incluyendo 23.000 sobre menores

El magnate sudafricano se pronunció después que el presidente español haya anunciado dichas medidas, que se deberán aprobar la semana que viene en el Consejo Ministros.

Dicha institución quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización".

Asesinaron en Libia a Saif al Islam Gadafi, el último heredero de Muamar el Gadafi

"Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", manifestó Sánchez.

El Ejecutivo pretende "cuantificar" estas manifestaciones en redes como base para futuras sanciones. Para el presidente difundir odio debe tener un costo legal, económico y ético que "las plataformas ya no se podrán permitir ignorar".

Además quiere abordar, junto a la Fiscalía, las vías para investigar las posibles infracciones legales de empresas como Grok, Tik Tok e Instagram. "Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera", lanzó el presidente del Gobierno.

BGD/ML