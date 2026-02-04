Israel imputó a 12 personas, entre ellas reservistas, por presunto contrabando de mercancías hacia Gaza

Las autoridades israelíes imputaron a 12 personas, incluidos varios reservistas del Ejército, en el marco de una investigación por presunto contrabando de mercancías hacia la Franja de Gaza durante el período de alto el fuego acordado con Hamás en octubre de 2025. El caso es investigado de manera conjunta por la Policía de Israel y el servicio de inteligencia interior Shin Bet.

Según la información difundida por los organismos de seguridad, los acusados integrarían una red dedicada a introducir bienes expresamente prohibidos en el enclave palestino, aprovechando las condiciones generadas por la tregua y el ingreso de ayuda humanitaria. Entre los imputados hay ciudadanos israelíes, residentes de Cisjordania y personas vinculadas a Gaza.

La Fiscalía presentó cargos por delitos graves como “ayuda al enemigo en tiempo de guerra” y “financiación de organizaciones terroristas”. De acuerdo con la acusación, los sospechosos habrían proporcionado recursos materiales a grupos que Israel considera terroristas, en violación de las restricciones de seguridad vigentes sobre la Franja.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Más bombardeos de Israel sobre zonas de Gaza: el saldo inicial es de 28 muertos

El operativo que derivó en las detenciones se inició tras una serie de informes de inteligencia que alertaban sobre el uso del alto el fuego como cobertura para actividades de tráfico ilegal. Las fuerzas de seguridad señalaron que la investigación permitió identificar a varias organizaciones involucradas en el ingreso de equipos y productos prohibidos en Gaza.

Entre los bienes que habrían sido introducidos de forma clandestina figuran cigarrillos, teléfonos inteligentes iPhone, cargadores, cables de telecomunicaciones y repuestos para vehículos. Algunos de estos artículos fueron catalogados por las autoridades como materiales de “doble uso”, es decir, objetos que pueden destinarse tanto a fines civiles como a actividades armadas.

De acuerdo con medios israelíes, la red investigada tendría vínculos con Bezalel Zini, hermano del jefe del Shin Bet, David Zini. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó su imputación formal, y las autoridades no lo incluyeron oficialmente entre los acusados. La Policía indicó que al menos otras tres personas continúan siendo interrogadas en el marco de la causa.

Milei prepara un nuevo viaje a Israel y refuerza el eje estratégico con Tel Aviv

Desde los organismos de seguridad advirtieron que el contrabando hacia Gaza representa una amenaza directa para la seguridad del Estado. Según explicaron, los beneficios económicos derivados del ingreso de mercancías ilegales fortalecen la capacidad de gobernanza de Hamás y contribuyen a la reconstrucción de su estructura operativa y militar.

La investigación se desarrolla en un contexto marcado por el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, que permitió el ingreso de asistencia humanitaria al enclave palestino. No obstante, las autoridades israelíes sostienen que esa flexibilización también fue aprovechada para expandir redes de tráfico ilícito de bienes considerados estratégicos.

El caso sigue en etapa de instrucción y no se descarta que el número de personas involucradas sea mayor. Según indicaron fuentes de seguridad, las pesquisas continúan para determinar el alcance total de la red, la asignación de roles dentro de la organización y las posibles derivaciones legales y políticas del expediente.

LB/ML