El Ministerio del Interior de Uruguay difundió un video donde se muestra el impresionante túnel subterráneo que la policía nacional encontró durante el denominado "Operativo Blindaje", que desmontó una operación supuestamente destinada a robar un banco en la Ciudad Vieja de Montevideo.

En el registro audiovisual, se puede apreciar un pasadizo estrecho, con diámetro reducido, que exige esfuerzo físico para desplazarse. Cuenta con tendido eléctrico instalado, pero no prendido en el momento del allanamiento policial. En su totalidad, cubre más de 200 metros. La Policía estima que la obra llevaba meses en ejecución.

El túnel tiene su entrada en un local comercial ubicado en la esquina de Colón y 25 de Mayo, en plena Ciudad Vieja de Montevideo, a tres cuadras del Puerto, que fue alquilado a mediados de 2025, supuestamente para ser usado como depósito. Después se conecta con el sistema de alcantarillado público y avanza hacia Cerrito y Zabala, donde está la sede central del Banco República de Uruguay, entre otras entidades financieras.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fuentes de la investigación aseguraron que faltaba poco para que la banda que construyó el túnel concretara su objetivo: entre este miércoles y jueves habrían alcanzado el banco, si la policía no hubiera frustrado sus planes el martes. Durante la intervención, bautizada "Operativo Blindaje", se capturó a cinco personas entre el túnel y las alcantarillas. Otros cinco cómplices fueron detenidos en la zona de El Pinar, en las afueras de Montevideo, a más de 30 kilómetros de la Ciudad Vieja.

Cómo se construyó el túnel: planificación avanzada y distracciones sonoras

La investigación que permitió esta operación empezó varios meses atrás, con tareas de inteligencia. La actuación del martes 3 permitió encontrar a buena parte de la banda dentro del mismo túnel, todavía trabajando. Las evidencias muestran una planificación avanzada, que incluyó logística subterránea y medidas de distracción sonora: La banda generaba ruido con taladros y música alta para disimular las excavaciones.

Personal de Bomberos, Policía Científica y la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay entró al túnel para hacer un mapeo fotográfico, fílmico y de medición. Utilizaron robots y máquinas triconométricas para documentar los tramos. La Policía delimitó una zona de exclusión y continúa peritando para determinar el trayecto total y conexiones definitivas.

Once detenidos por el intento de robo al banco: uruguayos, brasileños y paraguayos

Entre las personas arrestadas in fraganti dentro del túnel y las detenidas en el Pinar se cuentan diez; se busca al número once, con orden de captura. Hay uruguayos, brasileños y paraguayos. Todos ellos recibieron ya 180 días de prisión preventiva. Mientras avanza la investigación, fuentes policiales no descartan vínculos con grupos como el Primer Comando Capital (PCC), la mayor organización narcocriminal de Brasil.

El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, indicó que el túnel tenía como objetivo “muy probablemente un banco de la zona, en lo que pudo haber sido el robo del siglo”. Negro justificó la intervención temprana: “No se puede esperar a que se consuma el delito, hay que evitarlo”.

El Robo del Siglo al Banco Río: la banda que construyó un túnel hacia el río, esquivó a 300 policías y dejó un rastro de contradicciones

La expresión "robo del siglo" recuerda en Argentina y la región al asalto al Banco Río de Acassuso el 13 de enero de 2006, liderado por Luis Mario Vitette. Hace veinte años, seis delincuentes entraron al banco por un túnel, tomaron 23 rehenes, fingieron un robo común para distraer a la policía mientras vaciaban las cajas de seguridad y escaparon con cerca de 20 millones de dólares. El caso, que se destacó por su planificación, uso de túneles y salida limpia de los autores principales -aunque luego fueron detenidos-, inspiró la película "El robo del siglo", filmada en 2020.

MB/fl