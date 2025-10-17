Cuáles son las preocupaciones en Uruguay: la inseguridad toma protagonismo en comparación a los temas económicos

El economista Juan Sánchez, desde Uruguay, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en las principales preocupaciones sociales y económicas del país vecino, destacando cómo la inflación, la inseguridad y la falta de crecimiento se disputan el primer lugar en la agenda ciudadana.

“Si uno mira la evolución después de la pandemia, antes de la pandemia hay un tema de inseguridad importante que estaba en nivel 53%, 50% inseguridad, la mitad de eso, 25%, 28% era el tema económico”, explicó Juan Sánchez.

El tema económico tomó relevancia después de la pandemia

Durante la pandemia, “la cuestión pasó a ser el tema económico, fue en forma creciente, pasó de ese 25-28 hasta un 50% el tema económico por tema de los impactos de la pandemia”, señaló, al trazar un paralelo con lo ocurrido también en Argentina.

Sánchez indicó que, tras el impacto de la pandemia y la sequía, las preocupaciones se reacomodaron. “Cuando se perdió el impacto fuerte de la preocupación por la pandemia y la sequía, empezó a disminuir ese impacto del nivel del 50% y llegó a casi un 30%. Pero ahora, como contrapartida, el 50% pasó a ser otra vez el tema de inseguridad”, explicó.

Leve caída de la preocupación por inseguridad

Sin embargo, advirtió que, “en el último tiempo lo que se ha observado como una señal de una caída importante, de casi un 10% del tema de la inseguridad, pero no porque el tema de inseguridad no importe, porque es el principal todavía hoy, sino porque lo igualó otros temas menores como política, educación, salud, pasan a niveles del 10, 15%, como sumo 20, y el resto se lo reparten 40 y 40, entre economía e inseguridad”.

El economista describió un escenario de crecimiento limitado: “Uruguay parece un país estable, claro, un país que crece poco, o sea, estamos hablando de tasas de crecimiento menor del 3, claramente, y si uno afina un poco el lápiz, es probable que estén pensando, porque además ya se siente hoy, que como cierre el año haya un crecimiento, como mucho, de 2%”.