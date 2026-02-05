jueves 05 de febrero de 2026
INTERNACIONAL
Operativo policial en Uruguay

Uruguay frustró un plan para robar un banco con un túnel en el centro de Montevideo

Tras meses de investigación, la Policía desbarató una organización criminal integrada por uruguayos, brasileños y paraguayos que excavó un túnel hacia las alcantarillas en la zona financiera de la capital. Hay decenas de detenidos.

La Policía De Uruguay Frustra Un Plan Para Robar Un Banco A Través De Un Túnel 20260204
La Policía De Uruguay Frustra Un Plan Para Robar Un Banco A Través De Un Túnel. | AFP

La Policía de Uruguay frustró un ambicioso plan para robar un banco a través de un túnel excavado en pleno centro histórico de Montevideo. El operativo permitió desbaratar a una organización criminal integrada por ciudadanos uruguayos, brasileños y paraguayos, que llevaba meses trabajando en una maniobra que podría haberse convertido en uno de los golpes más importantes de los últimos años.

La intervención policial se concretó el martes por la tarde, luego de una investigación prolongada que derivó en el allanamiento de un local comercial utilizado como base operativa. Desde allí, el grupo había excavado un túnel que conectaba con las alcantarillas de la ciudad, en una zona clave del casco antiguo, donde se concentra gran parte del sistema financiero.

La Policía De Uruguay Frustra Un Plan Para Robar Un Banco A Través De Un Túnel 20260204

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Según confirmaron fuentes de la Fiscalía uruguaya, este miércoles se desarrollaba una audiencia judicial con decenas de personas detenidas, varias de ellas con documentación paraguaya y brasileña. La presencia de ciudadanos extranjeros refuerza la hipótesis de que se trataba de una red criminal con ramificaciones regionales.

Un detenido, inhibidores y un cómplice prófugo: así operaba la banda que robó en Colegiales

El ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que el objetivo del grupo habría sido “muy probablemente un banco de la zona”, y no descartó que se estuviera ante lo que pudo haber sido “el robo del siglo”. En el área donde se cavó el túnel funcionan varias entidades financieras, incluida la sede central del Banco República, la principal institución bancaria estatal del país.

La Policía De Uruguay Frustra Un Plan Para Robar Un Banco A Través De Un Túnel 20260204

La Policía De Uruguay Frustra Un Plan Para Robar Un Banco A Través De Un Túnel 20260204

Imágenes sensibles: quiso robar en pleno Acceso Sudeste, tiene múltiples fracturas y está muy grave

La investigación no se limitó a Montevideo. De acuerdo con información policial, el caso tuvo derivaciones en el departamento de Canelones, donde se realizaron incautaciones de drogas, lo que sugiere vínculos del grupo con organizaciones criminales dedicadas a múltiples actividades ilegales.

Peritos forenses trabajaron en el interior del local allanado para analizar la estructura del túnel y recolectar pruebas clave para la causa. Las autoridades prevén brindar más detalles del operativo y de la situación procesal de los detenidos en las próximas horas.

LB/ML

También te puede interesar
En esta Nota