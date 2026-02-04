Uruguay celebró el cine sudamericano: el Festival de José Ignacio entregó más de US$ 150.000 en premios

Tras siete días de actividades ininterrumpidas, el José Ignacio International Film Festival (JIIFF) de Uruguay cerró su 16º edición con la entrega de más de US$ 150.000 en premios.

Durante una semana, el balneario se transformó en un punto de encuentro para el cine internacional, con proyecciones de largometrajes y cortometrajes, instancias de formación, clases magistrales y espacios dedicados a potenciar la industria audiovisual.

El cierre del festival tuvo como eje la entrega de premios oficiales. La película ganadora fue Woman and Child, del director Saeed Roustayi, elegida por los espectadores a través del sistema de voto electrónico. El film, una coproducción entre Irán, Francia y Alemania, narra la historia de una enfermera viuda que atraviesa un momento de transición personal mientras intenta sostener la relación con su hijo adolescente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el marco de Working JIIFF, el espacio de industria del festival orientado a acompañar el posicionamiento del cine uruguayo en Latinoamérica y el mundo, se dieron a conocer los premios de incentivo económico más esperados de la edición. Dentro de este ámbito se desarrolló el JIIFF LAB, uno de los laboratorios de referencia para la producción iberoamericana de ficción, donde ocho duplas de distintos países presentaron sus proyectos y participaron en instancias de formación y networking.

“Nunca la veré, y ni siquiera quiero que me hables de ello, nunca”: la reacción de David Lynch sobre “Dune”



Un jurado especializado definió los proyectos ganadores: el Fondo Pfeffer del Sur, por US$ 50.000, fue otorgado a Daemon (Valeria Hofmann y Úrsula Budnik, Chile); el Premio Musitelli distinguió a Las Ilusiones (Ingrid Pokropek y Juan Segundo Álamos, Argentina); y el Premio Colour fue para El último rey (Víctor Checa y Jimena Hospina, Perú). Además, el Premio Mostra – Festival Internacional de Cine de San Pablo fue para Cómo se hace para volver (Carlos Morales y Érika Calviño, México), lo que permitirá al proyecto participar en el espacio de industria Encontro de Ideias Audiovisuais.

En la Competencia de Cortometrajes, que contó con siete proyectos uruguayos, el premio principal fue para Bajamar, de Ignacio Giannini. Organizada en alianza con Fundación Diciembre (impulsada por Sandra Sakai y Ricardo Torres, benefactors del festival), esta competencia tiene como objetivo descubrir y acompañar nuevos talentos locales del cine. El premio oficial consiste en un viaje al Festival de Cannes 2026 con participación en las actividades del Short Film Corner | Rendez-vous Industry. Bajamar recibirá además un premio de consultoría de distribución por parte de Radiator IP Sales, agente de ventas con experiencia en más de 200 proyectos seleccionados y premiados en festivales como Cannes, Clermont-Ferrand y Venecia.

Una apuesta por la industria del cine

Mientras que Argentina vive un momento de riesgo y desfinanciación de su industria, la existencia de un nuevo festival de cine que fomenta el incremento de espectadores y la posibilidad de premios e incentivos económicos para realizadores es un faro cercano al que mirar.

Esta iniciativa es de Fiona Pittaluga (directora y programadora), Mariana Rubio Pittaluga (programadora y directora de Comunicación), Pablo Mazzola (programador y director de Working JIIFF) y Martín Cuinat (productor ejecutivo).

Tras 16 años de existencia, este año el festival tuvo un hito al contar con la presencia del actor Willem Dafoe, quien llegó a José Ignacio junto al director argentino Gastón Solnicki para presentar The Souffleur, su más reciente trabajo.

“Cada uno de estos premios se convierte en un apoyo sustancial para fortalecer la creación de una película, ya sea en la etapa de desarrollo, de rodaje o de posproducción”, señaló Pablo Mazzola, director de Working JIIFF. En ese sentido, los premios de JIIFF LAB funcionan como un impulso decisivo para que los proyectos avancen en su recorrido, aportando recursos concretos y conexiones estratégicas que acompañan todas las etapas del proceso creativo e industrial.

Cabe destacar que el JIIFF integra la familia de festivales internacionales que califican a los premios Oscar y es el primero del Río de la Plata en formar parte de la lista de Academy Award Qualifying Festivals. Esto implica que el cortometraje ganador del Premio Diciembre en la Competencia de Cortometrajes 2026 podrá ser considerado de manera directa por la Academia en las categorías de Cortometraje de Animación, Documental y Ficción.

Promoción a jóvenes realizadores y a creadores con trayectoria

El área de Working JIIFF incluye un área que se llama Generación J, centrada en estimular el desarrollo profesional de guionistas y directores de ficción de Latinoamérica menores de 32 años, que se encuentren en etapa de escritura de sus primeros largometrajes de ficción. En esta ocasión participaron 10 creadores durante tres jornadas presenciales, con actividades en Casa Neptuna (Fundación Ama Amoedo) con la coordinación de Anahí Berneri, directora, guionista y productora de cine argentina, junto a expertos locales e internacionales. Además, este año participó el guionista de Sirat, Santiago Fillol, junto con Armando Bo, Mercedes Reincke, Natacha Cervi e Yves Fogel.

Por primera vez se incluyeron candidatos argentinos y chilenos, además de uruguayos a través de alianzas con CinemaChile (Chile) y la Universidad del Cine (Argentina).

Paralelamente se desarrolló Workin Lab, donde ocho duplas de Iberoamérica son convocadas a trabajar sus proyectos durante cinco días de forma presencial.

Alarma en el cine argentino por la reforma laboral: advierten que dos artículos desfinancian al INCAA

“No somos un mercado, acá somos pocos trabajando mucho. ¿Por qué? Porque proponemos más tiempo de charla, más tiempo de pensamiento, maceración de ideas, intercambio, diálogo”, destacó Mazzola.

Tras completar una muy exitosa 16° edición los logros de los gestores de JIIF son cada vez más palpables. “Estratégicamente teníamos mucho deseo y era muy interesante que en medio de toda esta belleza de José Ignacio encontrarnos para la industria, para el hacer”, concluyó uno de los artífices del festival.



ML