El Festival Internacional de Cine de José Ignacio (JIIFF) comenzó el sábado 24 de enero su edición número 16 con la proyección La única opción de Park Chan-Wook en la Bajada de los Pescadores en José Ignacio, Uruguay. Uno de los platos fuertes fue la presentación el lunes 26 de The Soffleur con su director, el argentino Gastón Solnicki y el actor, Willem Dafoe, protagonista de la historia.

“En esta edición sentimos la reconfirmación de la audiencia de la comunidad que fuimos construyendo a lo largo de los años y nos acompaña con la propuesta de cada una de las experiencias que proponemos en el festival”, destacó Pablo Mazzola, socio fundador y director de Working de JIFF.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“El día de la apertura, de la primera proyección con La única opción fue un momento realmente novedoso, revelador, que volvió a demostrar lo lindo que está pasando con la audiencia, donde participaron cerca de 2000 personas en la Bajada de los Pescadores”, detalló Mazzola. “El 25 tuvimos justamente la proyección en carácter de premier en Uruguay The Soffleur la obra de Gaston Solnicki y con la presencia de Willem Dafoe que ha sido maravilloso su acompañamiento, su presencia, su candidez, la amorosidad en cada momento por parte de él, compartiendo no solo con la prensa, sino con la audiencia también”.

“Seguimos con nuevas proyecciones: Un poeta, El agente secreto, Urchin, Un futuro brillante que serán todas en caracteres de premier para Uruguay y también el área de industria que la llamamos Working JIIF con la llegada de casi 50 participantes de la industria iberoamericana”, agregó uno de los artífices del festival.

La agenda del festival continúa hasta el 1 de febrero y las entradas son libres y gratuitas.

Programación completa de largometrajes

Miércoles 28 de enero

El agente secreto (En Competencia)

Bodega Oceánica José Ignacio

Cita 19:00 / Función 20:30

Acceso libre. Se recomienda acercarse con mantas y reposeras.

Director: Kleber Mendonça Filho

+16

Duración: 160 min

Año: 2025

País: Brasil, Francia

Género: Thriller / Crimen

V.O. Portugués / Sub Español & Inglés

SINOPSIS

Un profesor de universidad (Wagner Moura) viaja desde São Paulo hasta la ciudad costera de Recife, durante la semana del carnaval, con la esperanza de reunirse con su hijo. Pronto descubre que unos vecinos lo siguieron y lo espían en su nuevo refugio, dejándolo sin ningún escape posible de los tentáculos de la corrupción.

Juanchi Baleiron: “Quiero que todo lo que tiene que ver con la carrera artística explote y que esto dure para siempre”



Jueves 29 de enero

Un poeta (En Competencia)

Pavilion VIK

Cita 11:00 / Función 11:30

Ingreso con capacidad limitada. Reservas a través de www.joseignaciofilmfestival.com

Director: Simón Mesa Soto

+13

Duración: 125 min

Año: 2025

País: Colombia, Alemania, Suecia

Género: Drama / Comedia

V.O. Español / Sub Inglés

SINOPSIS

La obsesión de Oscar Restrepo (Ubeimar Rios) por la poesía no le ha traído gloria alguna. Envejecido y errático, ha sucumbido al cliché del poeta a la sombra. Conocer a Yurlady (Rebeca Andrade), una adolescente de origen humilde, y ayudarla a cultivar su talento ilumina un poco sus días. Pero arrastrarla al mundo de los poetas quizá no sea el camino adecuado.

Jueves 29 de enero

Urchin (En Competencia)

Pavilion VIK

Cita 19:30 / Función 20:30

Cita 23:00 / Función 23:30

Ingreso con capacidad limitada. Reservas a través de www.joseignaciofilmfestival.com

Director: Harris Dickinson

+16

Duración: 99 min

Año: 2025

País: Gran Bretaña, Estados Unidos

Género: Drama / Comedia

V.O. Inglés / Sub Español

SINOPSIS

Urchin sigue a Mike (Frank Dillane), una persona sin hogar en Londres, atrapado en un ciclo de autodestrucción mientras intenta reconstruir su vida. Cruda y absurda, la película es una historia sobre los extraños patrones que nos siguen arrastrando de vuelta.

Viernes 30 de enero

Un futuro brillante (En Competencia)

Con la presencia de la realizadora, Lucía Garibaldi y equipo

Pavilion VIK

Cita 19:30 / Función 20:30

Cita 23:00 / Función 23:30

Ingreso con capacidad limitada. Reservas a través de www.joseignaciofilmfestival.com

Directora: Lucía Garibaldi

+13

Duración: 98 min

Año: 2025

País: Uruguay, Argentina, Alemania

Género: Drama / Ciencia Ficción

V.O. Español / Sub Inglés



SINOPSIS

Elisa (Martina Passeggi) es una de las últimas jóvenes escogidas para ir al Norte, una suerte de tierra prometida donde se está haciendo historia. Todo su entorno, incluso su querida Madre (Soledad Pelayo), esperan con emoción su partida. Pero pronto Elisa se da cuenta de que no quiere partir y que con decirlo no es suficiente.

Sábado 31 de enero

Sirāt (Fuera de Competencia)

Bajada de los Pescadores

Cita 19:00 / Función 20:30

Acceso libre. Se recomienda acercarse con mantas y reposeras.

Director: Óliver Laxe

+18

Duración: 115 min

Año: 2025

País: España, Francia

Género: Thriller / Drama

V.O. Español / Sub Inglés

SINOPSIS

Una caravana de ravers cruza el desierto rumbo a la última gran fiesta. Luis (Sergi López) y su hijo se unen al viaje, convencidos de que entre beats, polvo y música interminable podría aparecer la hija que llevan meses buscando.

