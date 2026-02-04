Un detenido, inhibidores y un cómplice prófugo: así operaba la banda que robó en Colegiales

En un operativo la Policía de la Ciudad detuvo a un delincuente que había ingresado a robar a un edificio ubicado en Enrique Martínez al 200, en el barrio porteño de Colegiales, y secuestró un vehículo con inhibidores de señal, una modalidad frecuente en robos urbanos planificados.

El operativo se inicio tras un llamado al 911 lo que derivó en la intervención de personal de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) quienes lograron detener al sospechoso de 30 años cuando intentaba huir. Al momento de la aprehensión, los efectivos le secuestraron el teléfono celular sustraído al propietario del departamento, una mochila, zapatillas, una remera y un juego de llaves.

Un hombre de 30 años fue detenido en Colegiales tras ingresar a robar a un edificio usando inhibidores.

También se incautó un Fiat Mobi, que fue abandonado en Gorriti al 6000, en el barrio de Palermo, que habría sido utilizado por un cómplice que logró escapar. Dentro del vehículo encontraron dos inhibidores de señal, casi 40 mil pesos en efectivo, otro teléfono celular y varias prendas de vestir.

Según la investigación, los delincuentes habían comenzado el raid delictivo en la zona de Palermo, donde abrieron un Volkswagen Up estacionado en Tornquist al 5800. De ese auto sustrajeron un DNI, un celular y las llaves del domicilio, que luego utilizaron para ingresar al edificio de Colegiales.

La propietaria del vehículo relató que había dejado el auto estacionado mientras fue a caminar por los parques de la zona. Fuentes policiales explicaron que este tipo de hechos responde a una lógica de entradera planificada, donde el robo no es casual sino parte de un circuito que combina tecnología, marcaje previo y conocimiento de rutinas.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de la jueza Laura Graciela Bruniard, con intervención de la Secretaría 117, conducida por el fiscal Sebastián Del Gaizo. Mientras tanto, continúa la búsqueda del segundo sospechoso que logró darse a la fuga.

