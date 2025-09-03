Robos de autos con inhibidores: qué medidas tomar para prevenirlos en Córdoba

En Córdoba, los autos modernos enfrentan un nuevo desafío: los robos tecnológicos con inhibidores y clonadores de señal. Estos dispositivos interfieren las señales de radiofrecuencia que permiten bloquear puertas, activar alarmas o rastrear vehículos mediante GPS, impidiendo que el auto funcione normalmente, con un alcance de 150 metros.

Cada vehículo puede quedar expuesto en la vía pública o en estacionamientos poco vigilados, y sin la cobertura adecuada y precauciones simples, los conductores podrían sufrir pérdidas importantes.

Científicos de la UNC a favor de mover el huso horario en el país

Marcos Spaccesi, presidente de APAS Aseguradoras Córdoba, señaló que la prevención y la cobertura son fundamentales frente a esta modalidad de delito: “en caso de robos cometidos, si está cubierto el robo, dependiendo de la cobertura contratada, la misma debería cubrir robo y/o hurto total y parcial”.

Entre las recomendaciones de las aseguradoras se destacan:

1. Verificar manualmente que el vehículo esté correctamente cerrado. 2. Estacionar en lugares seguros o con vigilancia, como playas de estacionamiento. 3. Revisar que la cobertura contratada incluya robo y hurto total o parcial, según la necesidad.

Mayra Mendoza defendió a Máximo Kirchner y explicó por qué se viste así

Según el especialista, entre el 30 y 40% de los autos en Córdoba no cuentan con seguro vigente. Muchos conductores desconocen que una póliza básica solo cubre responsabilidad civil, por lo que no ampara robos ni daños. Elegir la cobertura correcta y tomar precauciones simples puede marcar la diferencia en caso de siniestro.

Al ser consultado por el tipo de cobertura, Spaccesi aclaró que: “lo que le recomendaría siempre al asegurado es que se fije en cómo están los balances y la cantidad de juicios que tiene cada aseguradora”. Una aseguradora con numerosos procesos judiciales pendientes puede indicar problemas para cubrir correctamente los siniestros, por lo que es clave seleccionar una compañía confiable y con buen historial de pagos.

Asimismo, se señala la importancia de consultar con el productor sobre la rapidez con la que la aseguradora paga los siniestros, tanto en casos de robos totales como parciales. El productor debe orientar al cliente para seleccionar las compañías más confiables, asegurando que la cobertura elegida funcione correctamente cuando más se necesita.