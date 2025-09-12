CABA: alerta por el aumento de robos de autos con inhibidor.

Los intentos de robo de autos utilizando inhibidores de señal siguen en aumento en la Ciudad de Buenos Aires de manera que se activaron las alertas tanto en las autoridades porteñas como en los vecinos de diferentes barrios. Según los últimos datos, la mayoría de los que delinquen con este modus operandi son extranjeros.

Una de las últimas detenciones con esta modalidad delictiva, se produjo días atrás, cuando un sospechoso de nacionalidad colombiana intentaba robar un vehículo en el barrio de Palermo. La intervención policial ocurrió luego de que un transeúnte alertara a un efectivo sobre la presencia sospechosa del individuo en la intersección de Cerviño y Paunero.

En dicha intersección, el hombre, de 54 años, intentaba abrir un Citroën C3 Aircross blanco perteneciente a una mujer de 76 años. Al notar la presencia de los agentes, el imputado decidió escapar, pero fue interceptado por personal de la Comisaría Vecinal 14C en la esquina de Cerviño y Salguero, según fuentes policiales.

El uso de este tipo de tecnología para los robos de autos se incrementó notoriamente en el último tiempo y es una de las principales preocupaciones de las fuerzas de seguridad porteñas.

En agosto, por ejemplo, trascendió un hecho similar a este también en Palermo. En esa oportunidad, un delincuente de nacionalidad peruana fue detenido en la intersección de Güemes y Gurruchaga, cuando personal de la Comisaría Vecinal 14A acudió a raíz de un aviso que daba cuenta de un sospechoso retenido por personal de facción.

Con la información reunida, se dio intervención a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, a cargo de Patricia Incardona, con secretaría única de Bettina Martino.

La fiscal dispuso la formación de actuaciones por el delito de “tentativa de hurto agravado”, además de ordenar la detención del acusado, la declaración de los policías intervinientes y la participación de la División Investigaciones Comunales en la causa en flagrancia, dado que el sospechoso fue interceptado en el mismo lugar del hecho, inmediatamente después de la maniobra denunciada.

El operativo comenzó cuando el personal policial de la Comisaría Vecinal 1B, mientras recorría las calles de ese barrio porteño, detectó la presencia de un Renault Kwid estacionado en una de las arterias del barrio.

Al verificar las patentes del vehículo, los agentes comprobaron rápidamente que los números no se correspondían con la documentación del rodado. Esta irregularidad motivó la intervención para identificar a los ocupantes del automóvil.

El resultado de esa consulta confirmó que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente por un robo a mano armada ocurrido el 15 de mayo pasado en la localidad de Lomas de Zamora, en el Conurbano bonaerense. Las tres personas fueron detenidas y a disposición de la Justicia.