Vecinos piden expulsar de un barrio privado a un condenado por abuso sexual

Vecinos del barrio cerrado Albanueva de Tigre impulsan una campaña para exigir la expulsión de un empresario condenado en dos instancias por "Abuso sexual agravado" contra su hijo.

El hecho salió a la luz cuando un vecino advirtió que Fabián Sambucetti, uno de los propietarios, titular de los lotes 70 y 71 en las expensas del barrio, había sido condenado en primera y segunda instancia por "Abuso sexual agravado" contra su hijo de cuatro años. La noticia generó indignación y rechazo inmediato entre los vecinos, que iniciaron una campaña interna para pedir su expulsión.

El empresario reside en una vivienda que se expande sobre dos lotes del barrio, con un amplio jardín que desemboca en un canal hacia el río Luján. Cada lote en Albanueva tiene un valor estimado de entre 1,5 y 1,9 millones de dólares. El fin de semana pasado, Sambucetti organizó una fiesta en esa propiedad, lo que reavivó la indignación de los vecinos.

En julio de 2023, la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la sentencia que había dictado el Tribunal Oral N° 21, condenando a Sambucetti “por abuso sexual agravado por haber implicado un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima y por su condición de ascendiente del niño damnificado”.

Según la querella, representada por los abogados Julio Golodny y Kevin Shalon, los abusos se habrían reiterado en distintas ocasiones entre 2014 y 2015.

Ante la gravedad del caso y la condena judicial ya confirmada, la comunidad de Albanueva impulsa el pedido formal de expulsión del empresario.