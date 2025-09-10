Así fue detenido un prófugo acusado de ser líder de un prostíbulo

Un prófugo acusado de liderar un prostíbulo fue detenido en las últimas horas. La causa se originó en 2013 tras una denuncia relativa a la existencia de un prostíbulo sobre la calle Suipacha al 800 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), bajo la fachada de un “bar – pool”.

La investigación llevada a cabo por entonces logró identificar al encargado del supuesto “bar”, imputado por las autoridades judiciales como “coautor penalmente responsable del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas”.

El sospechoso, a sabiendas del proceso penal que pesaba en su contra, escapó, permaneciendo profugado varios años sin ningún tipo de información.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti, Secretaría N° 10 del Dr. Leandro Noguera, convocó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA, para que realice tareas investigativas tendientes a ubicar y posteriormente detener al individuo.

Los uniformados desarrollaron trabajos de campo y análisis informativos, determinando que el sujeto se hallaría en un domicilio emplazado en la localidad de Jáuregui, partido de Luján.

Con la anuencia de las autoridades, los funcionarios federales montaron un discreto operativo en las inmediaciones de aquella finca, logrando visualizar a un hombre parecido al que procedieron a identificar constatando que se trataba del buscado y, en consecuencia, fue aprehendido en la vía pública, sobre la calle Centenario al 500.

El detenido, de nacionalidad argentina y 61 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “Trata de personas en la modalidad de explotación sexual”.