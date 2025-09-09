Envenenó a sus suegros y fue condenada a perpetua

Una mujer australiana identificada como Erin Patterson de 50 años fue condenada a prisión perpetua por envenenar a sus suegros y a una tía con hongos mortales durante una comida servida en su domicilio

El hecho ocurrió en 2023 en la ciudad de Leongatha, en el estado de Victoria, donde la acusada organizó un almuerzo que tuvo como plato principal un solomillo Wellington, una preparación de carne envuelta en masa.

Inmediatamente después del almuerzo, tres de los comensales, Don y Gail Patterson —padres de su esposo, del que se encontraba separada— y de la tía Heather Wilkinson, fallecieron como consecuencia de una intoxicación causada por “amanita phalloides”, el hongo venenoso más letal conocido.

No obstante, Ian Wilkinson, un pastor que también había sido invitado a la comida, obrevivió tras recibir atención médica urgente, aunque durante la recuperación aseguró sentirse marcado por las secuelas físicas y emocionales.

¿Qué estableció el veredicto? Patterson no podrá acceder a libertad condicional antes de cumplir 33 años de prisión, lo que significa que, salvo alguna revisión o apelación favorable, permanecerá encarcelada hasta los 83 años.

La sentencia se fundamentó en la gravedad de los hechos y en la ausencia de remordimiento demostrada por la acusada, según la exposición realizada por el juez durante la audiencia.