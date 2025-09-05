Acusan a una mujer de armar una balacera contra su vivienda

Una mujer acusada de organizar una balacera contra su propia casa, fue detenida en las últimas horas. La hipótesis es que ella habría organizado el hecho para desviar otra investigación. También hay un pedido de captura para un barra vinculado a Newell’s y Central.

El hecho ocurrió en mayo pasado en barrio Tablada. La mujer detenida fue identificada como Norma Acosta por orden del fiscal Pablo Socca, en el marco de una investigación que busca esclarecer la balacera contra su vivienda, ubicada en Larguía al 3400, en barrio Tablada.

En un comienzo, la mujer había atribuido los disparos a represalias tras denunciar en redes una presunta trama de corrupción policial. Sin embargo, las pruebas recolectadas en la causa dieron un giro inesperado. Las cámaras de seguridad, testigos y evidencia técnica apuntan a una maniobra orquestada por ella misma para simular un atentado y desviar la investigación.

El ataque fue ejecutado por dos jóvenes en bicicleta. Uno disparó cinco veces contra la fachada y le entregó el arma a su cómplice antes de huir. A los pocos minutos, un menor de 17 años fue detenido con un arma calibre 9 mm. Horas después cayó el segundo implicado, de 18 años. Ambos habrían actuado bajo órdenes de Nahuel “Monta” Depetris, un presunto integrante de la barra de Newell’s, ya detenido.

El fiscal Socca ordenó además la captura de Juan José “Jota Jota” Gómez, con conexiones en las barras bravas de Newell’s y Rosario Central. La pesquisa también investiga a Acosta por falso testimonio: en su primera declaración, afirmó que los atacantes iban en un Volkswagen Voyage, relato que los peritajes desmintieron.