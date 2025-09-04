Buscan desesperadamente a una adolescente que dejó una nota y se escapó

Una adolescente de 15 años es buscada desesperadamente luego de dejar una nota y escaparse de su casa. Se trata de Nahiara Kimey Gordillo, de la ciudad de Mar del Plata.

Antes de irse, la joven dejó una nota escrita a mano en la que aseguró que se habría tratado de una decisión personal, pero sus padres radicaron una denuncia y solicitaron la ayuda a la comunidad para dar con su paradero.

“Me voy porque creo que es lo mejor para todos”, escribió en una hoja antes de salir de la vivienda que compartía con su familia en el barrio Don Emilio, de la que se habría escapado entre la medianoche y las 5 de la madrugada del domingo.

Además, la adolescente destacó en la nota: “Lo único que hago es traer problemas y preocupaciones“. Aparentemente, antes de tomar la decisión, la joven habría discutido con su hermano.

"Me voy antes de que alguno de los dos se vaya primero. Los amo demasiado, pero no puedo más así“. Y concluyó con un pedido: ”Por favor, no me busquen", según la información publicada por Canal 8 de Mar del Plata.

La última vez que fue vista, la adolescente vestía un camperón negro marca Nike y zapatillas blancas tipo Jordan que cambiaban de color. Su familia radicó la denuncia policial y las autoridades ya trabajan para dar con su paradero.

Por su parte, los padres de la nena, escribieron una carta a través de las redes sociales en el que le pedían que regrese: “Nos gustaría que vuelvas a casa y hables de las cosas que te pasan, así las podemos solucionar. No sirve de nada irse de la casa sin enfrentar los problemas”.

Y agregaron: “Sabes o por lo menos siempre te hice saber que contás con una familia. Te amamos y estamos muy preocupados por vos. Te estamos buscando y lo vamos a seguir haciendo, y si alguien te ve espero nos avise así te podemos ayudar”.

A lo que la joven habría respondido a través de sus redes sociales: “Estoy bien, estoy en un lugar seguro, con comida y todo”, afirmaba. El mensaje concluía: “No quiero que me busquen más, por favor se los pido, me siento mejor así”.