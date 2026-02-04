Pablo Quirno confirmó una inversión de US$ 14.000 millones en proyectos mineros dentro del RIGI

El canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó una inversión conjunta estimada en US$ 14.000 millones en proyectos mineros, dentro del marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Quirno reaizó el anuncio tras una reunión en Washington, Estados Unidos, con Gary Nagle, CEO global de Glencore. El flujo de capital se canalizará a través del RIGI y tendrá como destino dos proyectos mineros: El Pachón (San Juan) y MARA (Catamarca).

Ambos yacimientos, que se encontraban en etapas de exploración y factibilidad, iniciarán ahora su fase de construcción.

Al respecto, Quirno precisó que los proyectos tendrán "un impacto decisivo en la producción, las exportaciones y la generación de empleo en nuestro país”.

“Argentina tiene su macroeconomía ordenada, ofrece previsibilidad, reglas claras y un RIGI que vuelve a hacer viable invertir en el país”, sostuvo el funcionario.

Alianza estratégica y minerales críticos

La visita de Quirno no solo se limita a la minería privada. Su presencia en la capital estadounidense responde a la cumbre de minerales críticos convocada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

En este contexto, el canciller mantuvo un encuentro con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, para estrechar lazos en un sector que Washington considera de seguridad nacional.

Quirno sostuvo a través de sus redes sociales que “la Argentina está comprometida en profundizar la cooperación con los Estados Unidos en materia de minerales críticos, apoyando cadenas de suministro seguras y promoviendo una asociación estratégica basada en reglas claras y previsibilidad en el largo plazo”.

Además de la agenda minera, el canciller asistió a un encuentro en la sede del Atlantic Council, donde se reunió con directivos de gigantes internacionales como Chevron, Shell, Merck, VISA y Bayer. El objetivo fue presentar a la Argentina como un destino seguro y estable para el capital extranjero.

En relación a la reunión con directivos, Quirno puntualizó que conversó “con empresas de minería, agroindustria, tecnología, energía y consumo masivo, entre otros sectores estratégicos, y representantes del Departamento de Comercio de EE.UU. y del Banco Interamericano de Desarrollo”.

