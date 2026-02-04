Paolo Rocca salió a defender la actuación de Techint ante las críticas del Gobierno de Milei

Paolo Rocca volvió a meterse de lleno en el debate económico argentino con una carta de alto impacto político y empresarial.

El presidente del Grupo Techint salió a explicar públicamente en una carta enviada a LA NACIÓN la posición de Tenaris tras perder la licitación para la provisión de tubos del gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro, un proyecto clave para la exportación de GNL. Además dio su punto de vista respecto a cómo debe insertarse la Argentina en el comercio global.

La derrota de Techint puso en duda los puentes de Paolo Rocca con el Gobierno y abrió una grieta en el círculo rojo

"He leído con atención los comentarios del presidente Milei y las intervenciones de sus ministros sobre la conducta de Tenaris" afirmó Rocca.

El empresario detalló que Tenaris presentó una oferta de US$ 2.090 por tonelada de tubos de acero y que, al ser informada de una propuesta más baja de un proveedor indio, decidió igualar el precio. “Propusimos reducir nuestro precio un 24% hasta igualar la oferta india, y lo hicimos solo para preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular”, subraya.

Sin embargo, SESA adjudicó la licitación a la firma Welspun. Para Rocca, no fue un dato menor: “Perdimos una licitación importante, que representa alrededor del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura”. Aclara, además, que el nivel de precios fue sensiblemente inferior al de proyectos previos, en un contexto internacional muy distinto.

Crisis global de la siderurgia

Lejos de circunscribirse al caso puntual, Rocca enmarca la discusión en la crisis global de la siderurgia. “La industria siderúrgica atraviesa un escenario global de fuerte sobrecapacidad, impulsado por políticas de exportación agresivas de algunos países asiáticos que no operan bajo reglas de mercado”, advierte. Frente a ese panorama, reivindica las barreras comerciales adoptadas por las principales economías del mundo para proteger sectores estratégicos.

“Estados Unidos, Europa, México, Canadá, Brasil e incluso la India aplican aranceles, cuotas o salvaguardas al acero”, enumera, y alerta que ese cierre de mercados provoca un desvío de excedentes a países más abiertos. “Esto está provocando un desvío de excedentes comerciales a precios de dumping hacia países relativamente más abiertos, como es hoy la Argentina”, sostiene.

Rocca aclara que no se opone a la apertura económica. “Sin lugar a dudas, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso”, afirma. Pero introduce una advertencia central: “La forma en la que nos abrimos nos parece muy importante”. En ese sentido, considera clave que el país se defienda frente a prácticas de competencia desleal para dar previsibilidad a los inversores.

El empresario también reconoce los avances del gobierno de Javier Milei en materia macroeconómica. Destaca la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la reducción del riesgo país, así como el respaldo internacional. “La actual administración ha logrado resultados importantes en la recuperación de la economía”, señala, y remarca que el oficialismo cuenta con capital político para avanzar en reformas estructurales que mejoren la competitividad.

En ese marco, Rocca reivindica el compromiso inversor del grupo. “Como Grupo invertimos en el país US$ 1.400 millones en 2024, US$ 1.600 millones en 2025 y tenemos comprometidos US$ 2.400 millones para 2026”, detalla. Y pone como ejemplo a Tenaris, que “exporta actualmente el 70% de su producción en Campana”.

El cierre del texto funciona como una definición de largo plazo. “La construcción de industrias competitivas demanda conocimiento, recursos humanos calificados, innovación, inversión sostenida y mucha determinación”, escribe Rocca, antes de ratificar que Techint “seguirá apostando por el desarrollo de la Argentina como lo ha venido haciendo desde hace 80 años”.

Javier Milei cargó contra Paolo Rocca: lo acusó conspirar para que caiga su Gobierno

Javier Milei volvió a desafiar al titular de Techint, Paolo Rocca, en medio de las tensiones por la pérdida de una licitación. Tras haberlo denominado “Don Chatarrín”, el presidente acusó al empresario de haber conspirado para que “termine” su Gobierno después de las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

La provocación del presidente al magnate fue realizada a través de X (antes Twitter), donde compartió una publicación del usuario oficialista @ziberiaI que sostiene: “Y que quede constancia de que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all-in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubilate, tano. Perdiste”. No satisfecho con eso, Milei reafirmó el tuit asegurando que es un “dato”.

Más allá de la referencia de las elecciones desdobladas del año pasado —cuando en septiembre el oficialismo perdió por 14 puntos en los cargos locales y, en octubre, se impuso frente al peronismo por los cargos nacionales—, Rocca en varias oportunidades cuestionó públicamente la gestión de Milei y Luis Caputo, con apertura indiscriminada de importaciones, especialmente por el temor a la competencia china.

"El año pasado dije que había que nivelar la cancha. Hoy, como demostró Trump, hay que contrarrestar fuertemente a China", señaló el empresario en diciembre de 2025 en el seminario ProPymes del que participaban miembros del Gobierno.

