Bessent decidió no tomar una postura sobre las facultades de Trump sobre la Fed

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, evitó expresar una opinión sobre si el presidente Donald Trump tiene autoridad para despedir a un miembro del directorio de la Reserva Federal por un desacuerdo en materia de política.

“No soy abogado y no tengo una opinión”, dijo Bessent cuando se le preguntó el miércoles si el presidente tiene autoridad constitucional para remover a gobernadores de la Fed únicamente por una diferencia de política. La consulta se la hizo el representante demócrata Ritchie Torres, de Nueva York, durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Trump actualmente intenta despedir “con causa” a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, citando presuntas irregularidades en un crédito hipotecario, en un caso que ahora está ante la Corte Suprema. En paralelo, el Departamento de Justicia investiga a la Fed por declaraciones de su presidente, Jerome Powell, vinculadas a un proyecto de renovación edilicia. Powell dijo el mes pasado que esa investigación estaba relacionada con los esfuerzos del gobierno para presionar al banco central a reducir las tasas de interés.

Bessent también fue consultado sobre si considera que la “teoría del ejecutivo unitario” se aplica a la Fed, una corriente de interpretación constitucional que sostiene que los fundadores de EE.UU. pretendían otorgar al presidente amplias facultades sobre la burocracia estatal.

“Tendremos que esperar a ver qué dice la Corte Suprema”, respondió el jefe del Tesoro, sin ofrecer su propia opinión. Ante la insistencia sobre la postura del gobierno, señaló que “hay opiniones diversas dentro del gobierno”.

Credibilidad de la Fed

Consultado sobre si considera a la Fed un organismo del poder ejecutivo o legislativo, Bessent afirmó: “La considero una agencia independiente”.

La sección 10 de la Ley de la Reserva Federal, la norma de 1913 que regula al banco central, establece que los miembros del Directorio de Gobernadores pueden ser “removidos con causa”, aunque el estatuto no define con precisión qué significa “causa”.

Durante la audiencia, Bessent reiteró críticas previas a la Fed por haber perdido la confianza pública durante el salto inflacionario posterior a la pandemia. También aludió, sin dar detalles, a los sobrecostos del proyecto de construcción.

“Creo que la Reserva Federal tiene que mantener su credibilidad y ser como la esposa del César: estar más allá de todo reproche”, afirmó.