El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habló sobre la relación entre su país y Argentina y aseguró que la región gobernada por Javier Milei, de quien celebró su victorial electoral en 2025, se convirtió en una "pieza clave" de la estrategia estadounidense en América Latina.

"La Argentina se ha convertido en la pieza clave de la estrategia de Estados Unidos para América Latina", destacó el funcionario estadounidense en diálogo con el director de La Derecha Diario, Javier Negre, y remarcó el rol del país en medio de un escenario regional de cambio de alianzas.

“Argentina week”: Milei volverá a viajar en marzo a EE.UU. a un road show en busca de inversiones

Bessent también habló directamente sobre la figura de presidente argentino, destacando su evolución durante el último tiempo, y sostuvo que el libertario "está pasando de ser un gran candidato, un gran pensador, a convertirse en un político maduro y genial".

"Arrasó con todas las encuestas y obtuvo una gran victoria", resaltó el funcionario norteamericano en referencia a las elecciones legislativas llevadas a cabo en 2025, al mismo tiempo que calificó a Milei como "un gran aliado" de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro estadounidense también afirmó que el proceso de transformación que le atribuye a Argentina podría extenderse a otros países de América Latina, como Paraguay, Chile, Bolivia y, eventualmente, Colombia. A su vez, dejó la expectativa abierta sobre Brasil y otros países a los que llamó "aliados centroamericanos".

"Creo que estamos trayendo de vuelta a nuestros grandes aliados de América Latina a nuestra esfera de influencia", expresó Bessent, quien además defendió el respaldo económico que Estados Unidos le brindó a la administración de Milei, indicando que el préstamo busca "fortalecer a la Argentina, apoyar al gobierno, al país y, lo más importante, al pueblo".

El funcionario estadounidense remarcó que se trata de una operación crediticia en la que Estados Unidos gana dinero, y no que solo entregaron US$20.000 millones, y destacó la función del préstamo como respaldo al gobierno argentino. "Era muy claro que los kirchneristas estaban tratando de causar un desajuste en el mercado para afectar las elecciones", añadió.

"Creo que lo más importante es que el presidente Milei, según entiendo, ganó un grupo completamente nuevo: los jóvenes y el segmento más pobre de la sociedad votó por él, porque son los que más sufren bajo el kirchnerismo y el peronismo", concluyó.

AS.