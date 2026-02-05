El riesgo país escala sobre los 500 puntos y las acciones argentinas caen hasta 6% en Wall Street

Acciones y bonos vuelven a caer y el riesgo país sigue ascendiendo por encima de los 500 puntos este jueves 5 de febrero.

En cuanto a las acciones de empresas argentinas en Wall Street, las principales caídas se dan en Supervielle (-6,1%), BBVA (-5,8%) y Grupo Galicia (-5,3%).

Por su parte, la mayoría de los bonos tienen caídas encabezadas por AL41D (-1,6%), GD46D (-0,9%) y AL35D (-0,5%).

El Gobierno busca habilitar el crédito en dólares para familias y divide aguas entre los bancos

El riesgo país sube a 520 puntos, unos 18 puntos por encima del cierre anterior. Se trata del valor más alto desde el 25 de enero pasado.

En la plaza local, las acciones líderes del Merval también muestran bajas, lideradas por BBVA (-4,2%), Supervielle (-3,5%) y Telecom (-3,3%).

La suba del riesgo país se da en un contexto donde salvo el 2 de enero, el Banco Central realizó compras de divisas en todas las jornadas y lleva acumulados casi US$ 1.300 millones en lo que va del año. La meta es alcanzar por lo menos los US$ 10.000 antes de terminar 2026.

Consultado sobre las causas de la escalada del riesgo país de las últimas jornadas Leo Anzalone, director del CEPEC, comentó a PERFIL que "en términos domésticos, el panorama mejoró respecto a meses anteriores, el Banco Central viene comprando dólares, el frente fiscal sigue ordenado y no hubo eventos de estrés financiero. Desde ese lado, no hay una razón clara para que el riesgo país suba. El movimiento por encima de 500 puntos responde más a un reacomodamiento de portafolios a nivel global que a un deterioro específico de Argentina".

Por otra parte, Anzalone sostuvo que el contexto internacional es menos favorable: tasas largas en Estados Unidos, volatilidad y mayor aversión al riesgo en activos de duración larga.

"En ese entorno, los bonos de países como Argentina, que siguen siendo de alto beta, son los primeros en sufrir. Por eso, más que un cambio de percepción sobre la economía local, lo que se ve es un castigo por clima financiero global, que probablemente mantenga al riesgo país en niveles elevados mientras no mejore el apetito por riesgo a nivel internacional", añadió el economista.

Misión del FMI en Argentina

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó este jueves a la Argentina para la revisión de las metas del programa que sellaron con el gobierno del presidente Javier Milei en el primer trimestre del 2025.

La comitiva está encabezada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, y el jefe de misión para la Argentina, Bikas Joshi.

El arribo de los representantes del Fondo se da a tres días de la renuncia de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y del anuncio de que no se implementará la nueva metodología para calcular la inflación, que había sido anunciada a partir del índice de enero.

