Luis Caputo afirmó que la Argentina no planea emitir deuda en el mercado internacional

Argentina no planea vender bonos en el mercado internacional mientras el gobierno pueda acceder a fuentes alternativas de financiamiento a tasas de interés más bajas, dijo el lunes el ministro de Economía, Luis Caputo.

Caputo señaló en una entrevista con Radio Mitre que el gobierno está observando un efecto “crowding in”, en el que, como el país cancela deuda, los fondos que reciben dólares los reinvierten en bonos de empresas y provincias.

Luis Caputo negó que Argentina vaya a recibir un nuevo préstamo de Estados Unidos para pagarle al FMI

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“La intención nuestra es seguir con esa política. Sobre todo mientras podamos conseguir alternativas de financiamiento para pagarles a los inversores internacionales”, señaló. “No vamos a salir al mercado internacional, no hay ninguna intención”.

Caputo no dio más detalles sobre los plazos en los que está enfocado el ministerio ni sobre las tasas que el país está pagando por el financiamiento.

La deuda soberana de Argentina se recuperó tras la victoria del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre pasado. Pero en lugar de poner a prueba la demanda del mercado, el gobierno utilizó un acuerdo repo con bancos para cumplir con los pagos de enero. La exitosa colocación de bonos de Ecuador el mes pasado volvió a alimentar las expectativas de que Argentina podría aprovechar la caída del riesgo país y el apetito de los inversores por deuda de mercados emergentes para regresar a los mercados por primera vez en años.

Por otra parte, Caputo también dijo que Argentina no utilizó su swap de divisas de US$20.000 millones con EE.UU. para realizar un pago de intereses al Fondo Monetario Internacional. En cambio, indicó que la semana pasada el gobierno compró derechos especiales de giro por US$808 millones, el activo del FMI, al Tesoro estadounidense en una transacción única que no constituye un préstamo.