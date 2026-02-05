Roberto Piazza: "Caputo tuvo una frase desafortunada"

El reconocido diseñador Roberto Piazza sostuvo que el ministro Luis Caputo “tuvo una frase desafortunada” cuando expresó que “nunca compró en su vida ropa en Argentina porque era un robo”.

“Frase desafortunada”

“Yo sigo apoyando a Milei, a Javier, lo quiero es amigo. No soy político. No voy a ser político. Nunca tuve subsidios, ni he pedido plata ni nada, más que una amistad sincera y verdadera”, aclaró el modisto.

"Me parece que Caputo, el ministro Caputo que yo lo conozco también, no soy amigo, hablé con él una sola vez en el búnker, me parece que tuvo como diría la Legrand (Mirtha) una frase desafortunada", agregó en declaraciones a Radio con Vos.

Además señaló que el funcionario “no puede generalizar” al tiempo que recordó que dejó de hacer prêt-à-porter “en la época de Menem” cuando se fundió.

"Yo no puedo decir que estuvo bien lo que dijo"

“Yo no puedo decir que estuvo bien lo que dijo porque hay gente que hace las cosas bien y hay gente que hace las cosas mal”, remarcó Piazza.

"Hay gente que sobrevalúa las cosas y hay gente que vende normalmente. Son momentos en que uno no puede marcar como en otrora en panaceas de la moda. Se marcaba el 300% de ganancia, ahora si marcas el 100 estate contento porque la gente hace lo que puede con lo que tiene y con lo que puede", ejemplificó.

“La carga impositiva es muy alta. Milei ya propuso bajarla obviamente y también otro tema muy importante que hay que tener en cuenta las leyes laborales, las leyes laborales tienen que cambiarlas y Milei ya propuso cambiarlas. El kirchnerismo está en contra”, evaluó.