Resistencia: un hombre murió mientras entrenaba en el predio del Club Sarmiento

Un hombre de 53 años falleció repentinamente mientras practicaba actividad deportiva en el Club Atlético Sarmiento. La víctima fue identificada como Ricardo Hort, quien se hallaba en el sector de la cancha auxiliar del predio ubicado sobre avenida Alvear al 1900 cuando se descompensó y cayó al suelo.

Según informaron fuentes policiales, el episodio fue reportado alrededor de las 23:35, lo que motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Undécima Metropolitana, quienes acudieron al club tras recibir el aviso sobre una persona desvanecida en el interior de las instalaciones deportivas.

Al arribar al lugar, personal sanitario y el médico policial de turno examinaron al hombre, constatando que ya no presentaba signos vitales.

Confirmaron muerte súbita de origen natural

Tras la evaluación médica, se estableció que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático, compatible con un cuadro de muerte súbita, descartándose la presencia de signos de violencia o lesiones externas.

Posteriormente, intervino la División Bomberos Metropolitana, a través de su unidad tanatológica, que procedió al traslado del cuerpo hacia el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF).

El procedimiento se realizó conforme a las disposiciones de la autoridad judicial interviniente, con el objetivo de resguardar el cuerpo antes de su entrega a los familiares para los servicios funerarios correspondientes.