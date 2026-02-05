Pensiones por discapacidad: aseguran que beneficiarios actuales seguirán cobrando sin realizar trámites

El Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH) informó que las personas que actualmente perciben pensiones no contributivas por discapacidad no deberán realizar gestiones adicionales para mantener el cobro del beneficio, tras la entrada en vigencia del Decreto 84/2026, que reglamenta la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad.

Desde el organismo provincial señalaron que la normativa introduce modificaciones en el sistema de protección social destinado a personas con discapacidad, aunque aclararon que quienes ya reciben el beneficio continuarán percibiéndolo sin interrupciones.

Continuidad automática de las pensiones vigentes

La presidenta del IPRODICH, Ana Mitoire, explicó que el nuevo esquema prevé la conversión automática de los beneficios actuales al régimen que establece la reglamentación nacional, siempre que corresponda según los criterios establecidos.

En ese sentido, remarcó que los titulares de pensiones por invalidez laboral o por vejez no deberán iniciar trámites administrativos para conservar la prestación.

Creación de un nuevo régimen de pensiones sociales

Entre las medidas centrales del decreto, se encuentra la implementación del Régimen de Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social, que apunta a garantizar un ingreso mínimo a personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Según se informó, el haber estará fijado en el equivalente al 70% de la jubilación mínima y estará destinado a quienes registren ingresos personales inferiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, sin considerar los ingresos del grupo familiar.

Cómo será el acceso para nuevos beneficiarios

Desde el IPRODICH indicaron que las personas que deseen solicitar por primera vez este tipo de pensión deberán aguardar las pautas operativas que emitirá la Secretaría Nacional de Discapacidad, organismo encargado de definir los procedimientos de acceso.

Las autoridades provinciales aseguraron que una vez que se establezcan los lineamientos oficiales, se informará a la comunidad sobre los pasos a seguir.

Actualización de aranceles y alivio financiero para prestadores

La reglamentación también contempla medidas dirigidas a los prestadores de servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre ellas, se destaca la actualización de aranceles en el marco del Sistema Único de Prestaciones establecido por la Ley 24.901, una demanda histórica del sector.

Además, el decreto prevé la condonación de intereses por deudas impositivas y de seguridad social, así como facilidades para financiar compromisos pendientes ante organismos fiscales, lo que busca garantizar la continuidad de los servicios especializados.

Desde el IPRODICH reafirmaron que el organismo continuará monitoreando la implementación del nuevo régimen y difundiendo información oficial para orientar a beneficiarios y prestadores.