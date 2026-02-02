Alberto Ruskolekier: “La fuerza que tiene Estados Unidos, con el tema de los aranceles, se transforma en un arma enorme”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en contacto con Canal E, se refirió a la situación de Cuba, que atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el inicio de la Revolución en 1959 y a eso se le agrega el endurecimiento de la política estadounidense durante la administración de Donald Trump.

Alberto Ruskolekier señaló que el factor central es una directiva presidencial norteamericana que golpea directamente el suministro energético cubano: “El día jueves de la semana pasada, estamos hablando del día 29 de enero, se conoció el viernes 30, pero el jueves en realidad una directiva presidencial norteamericana emitida por el presidente Trump diciendo de que cualquier país, cualquier país que llega a comerciar, entregar petróleo o comerciar con Cuba va a tener una elevación de aranceles”.

El poder de los aranceles

Según explicó, el uso de los aranceles como herramienta política tiene un impacto devastador. “La fuerza que tiene Estados Unidos, de que el tema de los aranceles, cuántas veces lo hemos hablado, se transforma en un arma enorme”, planteó.

Ruskolekier remarcó que ningún país o empresa está dispuesto a perder el mercado estadounidense por comerciar con la isla: “Cuál es la situación que las empresas o cualquier país que quiera comerciar con Cuba, que se va a arriesgar a perder el mercado norteamericano”.

La delicada situación de la población cubana

Asimismo, describió con crudeza la situación interna de Cuba. “Siete personas de cada nueve no comen una o dos comidas por día”, sostuvo. También explicó el nivel de ingresos de la población: “En Cuba, la gente que gana y trabaja gana medio dólar por día”.

Sobre los niveles de pobreza, el entrevistado comentó: “Analistas que siguen por otras fuentes esta información, hablan de pobreza que no baja del 90%”. El colapso energético es otro eje clave, ya que Cuba necesita entre 100.000 y 110.000 barriles diarios de petróleo, pero los apoyos históricos desaparecieron: “Venezuela ya no le entrega absolutamente nada de petróleo”.

México, que también abastecía a la isla, quedó bajo presión de Estados Unidos. “La presidenta Claudia Sheinbaum acusó el impacto porque dice que va a hablar con la Administración norteamericana”, indicó.