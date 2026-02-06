Acuerdo con Estados Unidos: "Es la noticia que estábamos esperando", afirmaron desde la industria frigorífica

Argentina contará desde 2026 con un cupo ampliado para exportar carne vacuna a Estados Unidos con acceso preferencial, una medida que beneficiará a frigoríficos, productores ganaderos y a toda la cadena cárnica, al mejorar los precios de exportación y reducir el peso de los aranceles en uno de los mercados más exigentes del mundo.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Daniel Urcia, afirmó que la confirmación del acuerdo era “la noticia que el sector estaba esperando” y subrayó su impacto directo sobre la planificación productiva.

“Estamos a comienzo de año, hay que planificar producción y la asignación que tenían los frigoríficos locales era escasa. Ahora se genera un escenario completamente distinto”, explicó.

Un alivio inmediato para exportaciones y precios

Urcia remarcó que, hasta ahora, el cupo vigente con Estados Unidos era de 20.000 toneladas y que, en la práctica, el país ya venía exportando bastante más.

“El año pasado se exportaron 35.000; es decir que 15.000 pagaron impuestos adicionales. Y ahora, con esta asignación de 80.000 toneladas adicionales, va a ir todo en las mismas condiciones: en cero. Y esos son impuestos que quedan en la cadena productiva de Argentina”, sostuvo.

Para el titular de FIFRA, el efecto central no es solamente comercial, sino productivo. “Con precio y con beneficio de aranceles asegurado, el que produce hacienda empieza a ver que el negocio se consolida en el tiempo. Eso incentiva a volver a producir novillo, que es la categoría que más se cayó en la Argentina”, señaló.

Y proyectó un horizonte de mayor estabilidad: “Por la experiencia que tiene Estados Unidos en este tipo de acuerdos, no creo que sea algo de un solo año. Apuesto a que sea un acuerdo que dure por muchos años”.

Más cupo, más dólares y un mercado que puede tensionar la oferta

A la lectura positiva que hace la industria se suma el efecto macroeconómico que proyecta el Gobierno. El nuevo entendimiento con Estados Unidos eleva el cupo total de carne vacuna argentina con ingreso preferencial a 100.000 toneladas anuales, incorporando un volumen adicional de 80.000 toneladas sobre el contingente actual de 20.000, todas bajo un esquema de arancel cero.

En términos de divisas, el Ejecutivo estima que esta ampliación podría aportar cerca de 800 millones de dólares extra en exportaciones de carne durante 2026.

Sobre ese punto, Urcia fue claro: “No es obligatorio alcanzar el volumen. A veces nosotros confundimos y nos ponemos metas. Pero no tenemos necesidad de hacerlo al 100%, no hay penalidad si no llegamos a cumplir todo. Lo que sí tenemos asegurado es el beneficio”.

Claves del acuerdo comercial

En la misma línea, y también en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), el empresario Marcelo Olmedo destacó el valor estratégico del acuerdo y lo vinculó con un cambio de posicionamiento internacional de la Argentina.

“Esto ratifica algo que desde la institución venimos planteando hace muchos años: la inserción de la Argentina en el mundo como una enorme oportunidad de desarrollo. Firmar un acuerdo de comercio e inversiones con la primera economía del mundo es un dato muy significativo”, sostuvo.

Olmedo remarcó además que el entendimiento con Estados Unidos se complementa con el avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y que, de concretarse ambos procesos, el país quedaría integrado a los principales polos económicos globales. “Si las cosas salen como tienen que salir, la Argentina se estaría integrando con las dos economías más importantes del mundo. Es un hecho muy auspicioso para toda la sociedad”, afirmó.

No obstante, advirtió que los beneficios no deben leerse en clave inmediata. “Un acuerdo de comercio no tiene impacto en el corto plazo, ni a favor ni en contra. Son herramientas de mediano y largo plazo. No es algo que vaya a cambiar la economía en 90 días”, explicó.

En ese sentido, puso el foco especialmente en el potencial del capítulo de inversiones por sobre el intercambio comercial. “Lo veo mucho más potente para la Argentina en el plano de las inversiones que en el comercio en sí. Hay sectores con enorme potencial de crecimiento como energía, minerales y economía del conocimiento, que requieren mucha inversión. Tener un acuerdo que protege las inversiones es clave, sobre todo con el principal inversor del mundo, que es Estados Unidos”, señaló.

Incluso, relativizó el impacto de un tratado con Estados Unidos sobre la industria local y planteó que el principal desafío hoy proviene de otro frente. “Para la industria, hoy es más grave lo que está pasando con China que un tratado de libre comercio con Estados Unidos o con Europa. China tomó un protagonismo enorme en la carrera industrial mundial”, advirtió.