El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 6 de febrero

Este viernes 6 de febrero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.460 pesos y cotiza a 1.410 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.410.
- - Venta: $1.460.
Dólar Blue
- - Compra: $1.424
- - Venta: $1.455.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.462,45 para la compra, y $1.464,98 para la venta.
Este viernes 6 de febrero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.410.
- - Venta: $1.470.
BBVA
- - Compra: $1.420.
- - Venta: $1.470.
ICBC
- - Compra: $1.435.
- - Venta: $1.485.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.433.
- - Venta: $1.473.