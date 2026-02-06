Córdoba: mataron a un jubilado de 80 años durante un asalto

Un jubilado, de 80 años, murió tras recibir una golpiza durante un asalto en su vivienda de barrio Ameghino Norte de la ciudad de Córdoba.

La Justicia investiga la causa del homicidio de Julio Pacheco, aunque aún no ha sido determinado el motivo del deceso.

Fabiana, una de las hijas de la víctima confirmó, a Punto a Punto Radio (90.7 FM) que en el último mes hubo dos hechos anteriores.

“Me lo mataron”

“Alrededor de las 3 de la mañana entraron dos sujetos a mi casa y lo molieron a golpes a mi papá para robarle plata. Le decían ´dame la plata, dame la plata´, contó Jacqueline, otra de las hijas de la víctima.

“Más o menos ya sabemos quiénes son. Me lo mataron. Él es jubilado. Hay mucha sangre. No sabemos si le han pegado un tiro. El vecino del enfrente le hizo reanimación, pero no lo pudieron reanimar”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además precisó que su padre cobraba la jubilación mínima y "no tiene mucha plata". "Nosotros que somos las hijas lo ayudamos. Él no tenía plata, no sé para qué entraron y se ensañaron así con mi papá", aseguró.

La mujer señaló que "ya habían entrado a robar" en otra oportunidad y que habían realizado la denuncia. "Sabemos más o menos quiénes son la gente y la Policía no hace nada. Tenés que ir, comerte 50 mil horas en judiciales", cuestionó.

"Son drogadictos"

"Son drogadictos. Tenemos la denuncia. La Policía no puede entrar, no puede esto, no puede el otro. Mi papá era una persona jubilada que no molestaba a nadie. Me lo mataron", remarcó.

También relató que su madre, que vive junto a su padre, "tiene cáncer y no ve mucho". "Ellos son revulnerables. Yo de los nervios no vi si le pegaron un tiro, si le pegaron un puntazo. No sabemos nada", añadió.

"Mi sobrinito vive también con ellos y alcanzó a ver cuando salían dos tipos. Es tierra de nadie acá. Las mismas personas tienen en vilo a todos. Son mayores y son de acá de la vuelta de casa", concluyó.

El episodio ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada en calles Roque Arias y Alberto Williams de barrio Ameghino Norte.