Alivio judicial: Córdoba reduce la Tasa de Justicia al 2% para facilitar el acceso a los tribunales

En un contexto económico que demanda señales de austeridad y alivio fiscal, el Ministerio de Economía y Gestión Pública de Córdoba oficializó la reducción de la Tasa de Justicia, que pasará del 3% al 2% durante todo el ejercicio 2026.

La medida, instrumentada a través de la Resolución n.° 38, responde a una solicitud directa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con el objetivo de disminuir las barreras económicas para quienes deben litigar en la provincia.

Nancy Pazos sobre la “Oficina de Respuesta Oficial”: “Es un atentado letal contra la prensa libre”

Bajo la presidencia de Domingo Sesin, el Alto Cuerpo fundamentó el pedido en la necesidad de garantizar el derecho constitucional de acceso a la justicia. Según el Acuerdo n.° 01 del TSJ, la iniciativa busca "atenuar las cargas económicas" de los ciudadanos, aplicando principios de equidad. Como contrapartida política y presupuestaria, el Poder Judicial asumió el compromiso de recortar gastos operativos para acompañar la disminución de ingresos que supone esta baja impositiva.

Cálculo y base imponible

La normativa también aclara cómo se calculará el tributo cuando esté vinculado al impuesto inmobiliario. Se estableció que el valor de referencia será la base imponible del Impuesto Inmobiliario 2025, ajustada por la inflación acumulada (IPC) entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la cual se fijó en un 28,3%.

Acuerdo con Estados Unidos: "Es la noticia que estábamos esperando", afirmaron desde la industria frigorífica

Esta decisión administrativa busca evitar que el salto en las valuaciones fiscales dispare el costo de los procesos judiciales, manteniendo una correlación razonable con la capacidad contributiva de los litigantes cordobeses. Con este esquema, el Gobierno provincial y la Justicia intentan dar previsibilidad a abogados y particulares en un año marcado por la actualización de tasas y servicios.