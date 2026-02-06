Nancy Pazos sobre la “Oficina de Respuesta Oficial”: “Es un atentado letal contra la prensa libre”

La periodista Nancy Pazos afirmó que la creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” dispuesta por el gobierno del presidente Javier Milei “es un atentado contra la prensa libre”.

“Claramente lo que supone es miedo, pero no miedo de aquellos a quien esta oficina vaya a ir por nosotros, sino el miedo del propio gobierno que está entrando en una debacle claramente de su programa económico”, evaluó.

“Lo único y desde donde se sostiene Milei es publicitar la supuesta estabilidad económica, cambiaria. Eso empieza a crujir, eso hace que tome decisiones claramente equívocas”, agregó en declaraciones al programa “6 en punto” de PUNTO A PUNTO RADIO (90.7 FM.

“Atentado letal”

Además señaló que el establecimiento de este control “representa un atentado letal contra algo que es central en la democracia y que es justamente la prensa libre”.

“La libertad de expresión y la libertad de prensa no es algo que sólo tenemos que defender los periodistas. La libertad de expresión y la libertad de prensa es algo que debemos defender todos aquellos que estemos comprometidos con un sistema que claramente es falible, como es la democracia, pero que es el mejor sistema que hasta ahora teníamos a mano para justamente tratar de tener una sociedad mucho más equilibrada, mucho más justa”, enfatizó Pazos.

“Eso es lo que está en juego atrás de esa cuenta de X que espero que la dejen como un gran tema del pasado dentro de poco tiempo”, concluyó.

La opinión de Pablo Caruso

El periodista Pablo Caruso aseguró que “casi todo gobierno que recuerde tiene ansias por controlar la la narrativa” al analizar la creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial”.

“Casi todo gobierno que recuerde tiene ansias por controlar la narrativa, por controlar el relato en medio de una creciente preocupación por las llamadas fake news, por las noticias falsas que las hay, por las operaciones de prensa que no son tan nuevas", añadió el comunicador.

"Juan Pablo Carreira es él aparentemente, por lo que el propio gobierno cuenta en el comunicado de creación de esta oficina, es el que va a estar a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial y es uno de los personajes que está en ese grupo de violentos que en general han tratado de marcar la cancha", agregó en diálogo con el periodista Julio Kloppenburg.

Además señaló que "el gobierno es un productor permanente de información que por lo menos merece ser chequeada y debatida”.

“Es un gobierno que a través de las redes sociales ha tratado de imponer miradas sobre determinado tipo de políticas públicas. La mirada del gobierno sobre alguna políticas públicas están muy cargadas de información dudosa, por no decir que el gobierno ha autorizado enorme cantidad de fake news para instalar su retórica", finalizó.