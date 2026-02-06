Crisis del taxi en Córdoba: denuncian tarifas 60% más bajas y pérdida de rentabilidad frente a las apps

Taxistas de la ciudad de Córdoba denunciaron que la actividad atraviesa una situación crítica por la combinación de demoras administrativas, aumentos de tasas y licencias, y la competencia con aplicaciones de transporte que, según afirman, operan con menores exigencias, lo que impacta directamente en la rentabilidad del sector y en la posibilidad de sostener el servicio.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), Claudio López, referente del sector, explicó que uno de los principales problemas es la carga burocrática que enfrentan los trabajadores del taxi para poder habilitar sus vehículos.

“Nosotros queremos competir, pero en igualdad de condiciones y darle un mejor servicio de calidad al vecino. La tecnología ha perfeccionado el sistema, pero hoy tenemos una alta burocracia en cuanto a la habilitación de los vehículos: tardan hasta 60 días y queremos que ese mecanismo sea más dinámico”, sostuvo.

Trámites, costos y caída del mercado

Según detalló López, los taxistas realizaron estimaciones propias a partir del funcionamiento de las plataformas digitales y detectaron una fuerte diferencia entre los valores que marcan las aplicaciones y la tarifa regulada.

“Hemos hecho cálculos y vimos que los viajes están, con respecto al reloj del taxímetro, un 60% menos. Ese es un indicador de lo que el mercado puede pagar hoy”, señaló, y advirtió que esta situación refleja “una caída del poder adquisitivo” que repercute de lleno en la actividad.

A ese escenario se suman incrementos en distintos costos obligatorios. “Estamos en una crisis terminal. Hemos recibido tarifazos en aranceles, tasas municipales y la licencia de conducir del chofer es mucho más cara; aumentó un 20% más. Todo eso pone en crisis al sector”, remarcó.

López agregó que la situación no solo afecta a los taxistas tradicionales, sino también a quienes trabajan con autos particulares para aplicaciones. “Cada vez los viajes están mucho más baratos. Hasta el chofer de auto particular de aplicación se está quejando. Es un momento nunca antes visto de crisis en el sector”.

Reclamos al Municipio y pedido de reformas

El referente del sector también apuntó a problemas de orden urbano y falta de coordinación por parte de la Municipalidad, que, según indicó, dificultan la prestación cotidiana del servicio.

“No tenemos paradas de taxis, estamos invadidos por los naranjitas, hay peleas entre compañeros porque quieren trabajar en clínicas y está todo estacionado. No podemos prestar servicio ni siquiera en boliches bailables”, describió.

Finalmente, López planteó que la salida requiere decisiones estructurales que exceden al ámbito municipal. “Esto se resuelve con una reforma tributaria para el sector del taxi, bajando la burocracia y para que podamos competir en igualdad de condiciones con el vehículo particular de aplicaciones”.