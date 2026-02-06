El economista, Daniel Sticco, analizó para Canal E el entendimiento bilateral entre Argentina y Estados Unidos y destacó el fuerte potencial exportador, aunque advirtió sobre desafíos de competitividad, infraestructura y sectores sensibles.

Daniel Sticco subrayó la magnitud del mercado estadounidense y señaló que, “Estados Unidos es una economía que tiene 348 millones de habitantes, prácticamente 8 veces la población argentina”, y agregó que, “tiene un PBI que es de 30 billones de dólares, es equivalente a más de 35 veces el PBI de la Argentina”. En ese contexto, consideró que el entendimiento representa “una ventana de oportunidades”.

El Congreso deberá validar el acuerdo

Sin embargo, advirtió que el proceso no será inmediato: “Esto no es inmediato, hay negociaciones, tiene que pasar por el Congreso de la Nación para revalidar este acuerdo”. Aún así, remarcó beneficios estructurales como la complementariedad estacional entre ambos países: “Mientras ellos, como ahora, están en invierno, nosotros estamos en verano”, lo que facilita el intercambio de productos agrícolas y alimentos.

Sticco sostuvo que el acuerdo tendrá impactos heterogéneos. “Claramente va a haber algún sector perjudicado porque se va a sentir amenazado con más oferta de producto del cual produce, pero al mismo tiempo va a haber otros grandes beneficiados”, explicó.

Se estima un fuerte aumento de las exportaciones de carne

Entre los ganadores, destacó la carne vacuna premium: “Las exportaciones de carne vacuna de alta calidad a los famosos cortes Hilton van a pasar de 20.000 toneladas al año a 80.000 toneladas al año”. Según indicó, ese incremento “multiplica prácticamente por 5 el valor actual de ese volumen de exportación de carnes”.

El entrevistado también mencionó oportunidades en minería y energía: “El otro gran beneficiado, lo que se llaman ahora los minerales críticos, la nueva minería, que eso también nos va a traer un gran impulso de la Argentina para atraer inversiones y exportaciones de su origen”.

En contraste, advirtió posibles dificultades en industrias más expuestas a la competencia externa: “Todo lo que puede ser la industria más liviana, la industria textil, algún sector puede ser algún autopartista”. No obstante, relativizó el impacto inmediato y señaló que, “va a ser un proceso gradual, no va a ser que mañana va a haber una invasión de productos americanos en la Argentina”.