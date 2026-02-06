Soja: los productores apuntan contra los exportadores por una exigencia “ilegal y abusiva”

El presidente de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Fernando Rivara, pasó por Canal E y denunció que exportadoras multinacionales estarían exigiendo datos sensibles de productores para comprar soja y advirtió sobre los riesgos comerciales que enfrenta Argentina por la soja HB4.

Fernando Rivara explicó el funcionamiento del comercio granario y detalló que las multinacionales estarían condicionando operaciones a la entrega de información privada: “Las multinacionales que conforman totalmente un oligopolio estarían exigiendo para que nosotros podamos venderles la soja, que previamente le informemos las hectáreas del productor que va a vender, el nombre del establecimiento, la localidad y la provincia donde están ubicados”.

Las consecuencias de no pasar los datos

Según sostuvo, la exigencia incluye información comercial sensible que no resulta necesaria para concretar la operación. “Nosotros estamos diciendo que esto, a ver, si no le pasamos estos datos, que son datos comerciales, sensibles, que no le hacen a la operación, si no le pasamos estos datos no van a comprar soja, lo cual es una medida coercitiva”, planteó.

Rivara señaló que la advertencia proviene de correos electrónicos enviados por corredores de granos: “Hoy lo que tenemos, los comprobantes que nosotros tenemos es un mail del corredor en donde están pidiendo estos datos y nos están advirtiendo que si no enviamos estos datos va a haber rechazos de mercadería en el puerto”.

Sin embargo, remarcó que no existe documentación formal firmada por las empresas. “Cuando nosotros pedimos a los corredores que nos envíen la nota del exportador, el corredor nos dice que tiene orden verbal”, describió.

A qué viene la exigencia de las empresas

El entrevistado indicó que la justificación de las empresas sería evitar la compra de soja proveniente de zonas deforestadas, pero cuestionó ese argumento: “Las empresas alegan que van a pedir estos datos porque quieren evitar comprar soja que venga de campos deforestados a partir del 2025”.

En ese sentido, recordó que existe un sistema ya vigente para controlar esa situación. “Este cuidado de comercializar soja que no haya sido producido en campos donde se eliminan bosques nativos, esto ya hay una organización argentina en donde está toda la cadena agropecuaria que se ocupa de este tema cuidadosamente”, comentó.