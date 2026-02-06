El Gobierno debe lograr “que la inflación sea más acotada” para el crecimiento de los créditos hipotecarios

El ex prosecretario de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Damián Cafarella, conversó con Canal E y se refirió a que el mercado de créditos hipotecarios en Argentina comienza a mostrar señales de reactivación luego de varios años de estancamiento.

“Creo que este 2026 va a ser un año muy productivo”, afirmó Damián Cafarella, al analizar la evolución reciente del financiamiento para la vivienda. En ese sentido, recordó que, “venimos de un 23 absolutamente nulo con un 24 que hubo créditos y un 25 que hubo muchísimos más créditos”.

El Gobierno deberá enfocarse en la inflación para potenciar los préstamos

Uno de los factores centrales para la expansión del crédito hipotecario es el control de la inflación. En este contexto, explicó que, “los principales desafíos para el Gobierno y por ende van a haber más créditos hipotecarios, van a ser que la inflación sea más acotada, que ronde entre el 20 y el 30% anual”.

A esto se suma el rol de las entidades financieras. “Que los bancos ya no sean tan cautelosos con el tema de los préstamos hipotecarios” es clave, sostuvo Cafarella, al tiempo que destacó la necesidad de evitar subas abruptas en los valores de las propiedades: “Que la burbuja inmobiliaria no sea esa locura que se vio donde cuando había mucho dinero las propiedades aumentaban”.

Según desarrolló, un mercado estable beneficia a todos los actores: “Eso también va a ayudar a que este 2026 sea un gran año, tanto compradores, vendedores y obviamente corredores inmobiliarios”.

Cuáles son las condiciones actuales de los créditos hipotecarios

En cuanto a las condiciones actuales de los préstamos, el entrevistado detalló que, “las tasas entre los bancos nacionales y los privados arrancan desde el 6% al 20%, estos son las tasas anuales y se le agrega la unidad de valor adquisitivo”.

Además, señaló que los bancos comenzaron a flexibilizar sus exigencias: “Los principales desafíos que los bancos estaban siendo cautelosos cada día, están siendo menos cautelosos”.