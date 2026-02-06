Fernando Camusso: “En la meta con el Fondo Monetario Internacional estás en el quinto subsuelo”

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la acumulación de reservas por parte del Banco Central y la decisión del Gobierno de no salir, por ahora, al mercado internacional de deuda.

“Creo que es importante la compra de reservas récord. Me parece que básicamente la baja del riesgo país viene claramente de la mano de esto”, señaló Fernando Camusso, aunque aclaró que el escenario sigue siendo delicado: “Estamos viendo un riesgo país en 500 puntos, tratando de bajar de ahí y la cosa se complica”.

El Gobierno y la necesidad de no competir con el sector privado

Uno de los puntos centrales fue el concepto de crowding-out y la estrategia oficial de no competir con el sector privado por el financiamiento externo. “Evitar el crowding-out de fondos, así como muchas veces hablamos del sistema local, el sistema bancario local, donde en muchos momentos el Estado competía con los privados por el crédito, por los fondos, en el exterior también puede haber un efecto crowding-out o crowding-in”, explicó.

En ese sentido, Camusso destacó un argumento novedoso del ministro de Economía: “En la medida que vos salís a emitir y competís con los privados por buscar fondos a la menor tasa posible, les estás impidiendo de alguna manera rollear deuda al privado o fondearse al privado”. Esta estrategia puede sostener la baja del riesgo país si se mantiene el círculo virtuoso de acumulación de reservas.

Sin embargo, advirtió que el Estado no podrá postergar indefinidamente su regreso al mercado internacional. “Yo creo que en definitiva el testeo del soberano tiene que venir más temprano que tarde”, afirmó. Y precisó: “El soberano va a tener que salir de alguna manera a testear realmente el mercado internacional, y para eso va a necesitar un riesgo país debajo de 450 puntos”.

El entrevistado remarcó que el acceso al financiamiento es muy distinto para el sector privado que para el Estado. “La deuda corporativa, el crédito privado, dejó de emitir al 7, 8% y hoy está bastante más abajo de ese número”, comentó, mientras que el soberano sigue enfrentando tasas elevadas: “Con 500 puntos de riesgo país, con dificultad para bajarlo, vas a tomar deuda en el mercado internacional 9%”.

La meta con el FMI se encuentra lejos

Al analizar la relación con el Fondo Monetario Internacional, planteó: “En la meta con el Fondo estás en el quinto subsuelo, por lo menos”. No obstante, relativizó la importancia de la foto actual y puso el foco en la dinámica: “No me preocupa tanto la foto con el Fondo, me preocupa la dinámica”.