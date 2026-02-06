Sable de San Martín: la justicia rechazó la cautelar de familiares de Rosas y habilitó el traslado a Granaderos

La Justicia Federal decidió rechazar la medida cautelar presentada por los herederos de Juan Manuel de Rosas para impedir el traslado del sable corvo del General José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional, donde actualmente se encuentra, al Regimiento de Granaderos a Caballo como ordenó el presidente Javier Milei. La magistrada Macarena Marra Giménez, responsable del Juzgado Contencioso y Administrativo Federal Número 12, confirmó su decisión, lo que permite el envío del arma al regimiento que se encuentra en el barrio porteño de Palermo.

La jueza, además, no dio por probado el argumento según el cual la donación del sable fue “con cargo”, esto significa, con una obligación impuesta al Estado para que permanezca en el Museo Histórico Nacional.

La exdirectora del Museo Histórico Nacional denunció amenazas: “Te vamos a quitar el sable que te dio Cristina, nos cantaban”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La decisión de la jueza habilita, entonces, el acto que se realizará el próximo sábado 7 de febrero en la ciudad santafesina de San Lorenzo, donde Milei encabezará el acto de traspaso del sable a Granaderos en el Campo de la Gloria, donde el general San Martín encabezó la batalla que derrotó en 1813 a las fuerzas realistas españolas.

María Inés Rodríguez, directora del Museo Histórico Nacional, presentó su renuncia al saber que iban a trasladar el arma. En Modo Fontevecchia, la experta reveló que fue amenazada: "Vinieron jóvenes mileístas que nos cantaban en la puerta del museo: 'Te vamos a quitar el sable que te dio Cristina'".

El sable corvo de San Martín

El pedido de los familiares de Rosas

Los herederos de Juan Manuel de Rosas presentaron, días atrás, una medida cautelar para que impedir que Milei “se robe el sable de San Martín”, en referencia a la orden del Presidente, a través del Decreto 81 de 2026 del 3 de febrero, ordenando que el arma sea trasladada desde el Museo Histórico Nacional hacia la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo.

En un comunicado,, el movimiento político de Juan Grabois cuestionó la decisión del principal referente de La Libertad Avanza. El descargo arrancaba diciendo: “Los herederos de la familia de Juan Manuel de Rosas junto al equipo de abogados de Argentina Humana presentamos una medida cautelar para impedir que el Sable sea trasladado y garantizar así su preservación”.

Por qué Juan Manuel de Rosas es clave para entender la polémica por el sable de San Martín

Para luego indicar: “Esta mañana el Poder Ejecutivo emitió un decreto que dispone el traslado del Sable Corvo de San Martín, una pieza histórica entregada por el propio Libertador a Juan Manuel de Rosas y donada al Estado argentino en 1897 con la condición de ser exhibida y preservada en el Museo Histórico Nacional; tras ser robado dos veces en los años sesenta y quedar bajo custodia del Regimiento de Granaderos por decisión de Onganía, el sable recién fue devuelto al Museo en 2015 por Cristina Kirchner, donde se encontraba expuesto al público con una custodia permanente del Regimiento de Granaderos”.

El texto finalizaba con fuertes críticas y varias ironías contra el presidente: “Este traslado es solo un caprichito de Milei: en el decreto en ningún momento se justifica los motivos por el que no puede permanecer más en el Museo Histórico Nacional ni se menciona el modo en que será conservado el Sable. Milei quiere robarse un símbolo de la soberanía de nuestro continente para sacar una foto y hacer un show. Está poniendo en riesgo nuestro patrimonio histórico y no lo vamos a permitir”.

HM/HB