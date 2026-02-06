El Gobierno y la imposibilidad de romper con el 2% de inflación mensual: “Es un piso que parece inalcanzable”

El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en comunicación con Canal E, analizó que la inflación en Argentina continúa siendo uno de los principales desafíos económicos del Gobierno.

Para Tristán Rodríguez Loredo, alcanzar una inflación mensual del 2% sigue siendo una meta lejana. “Es un piso que parece inalcanzable, paradójicamente”, sostuvo, y remarcó que incluso países de la región aspiran a tasas similares, pero en términos anuales.

Las pretensiones de los países de la región en cuanto a la inflación

“Muchas economías de la región, no, digamos, del norte de Europa, sino de nuestra región, vecinos, hermanos latinoamericanos, aspiran a bajarla también, pero anual”, explicó. En cambio, Argentina sigue discutiendo la inflación mes a mes.

Loredo remarcó que el Gobierno recién comienza su gestión y que la etapa inicial del ajuste suele ser la más sencilla. “Este Gobierno recién empezó, no empezó hace dos años”, señaló, y comparó el proceso con una dieta: “Bajar de peso al principio es mucho más fácil, después viene lo más difícil”.

El Gobierno debe tomar medidas en profundidad

Según desarrolló, el verdadero desafío aparece cuando ya no alcanza con ordenar variables macroeconómicas. “No alcanza con ordenar, no alcanza con poner parámetros claros, señales claras para el mercado”, afirmó, y agregó que se requieren políticas económicas más profundas y sostenidas en el tiempo.

El entrevistado subrayó que incluso una inflación mensual considerada “baja” sigue siendo elevada en términos anuales. “El 2,5% es que estaríamos en cerca del 35% anual, lo cual es una tasa muy alta”, explicó.

En ese sentido, advirtió que Argentina seguiría figurando entre los países con mayor inflación del mundo: “Sitúa a Argentina en el top 10 de los países con más inflación, aun para cuando a nosotros nos parece casi que es un éxito de la política económica”.