El sector tambero se encuentra “agobiado” por la presión impositiva: “Creemos que seguirán cerrando tambos”

El productor tambero, Alfredo Trionfini, expresó en Canal E que la presión tributaria, la falta de financiamiento y la informalidad creciente configuran un escenario crítico para la lechería argentina.

“En general esto es una realidad de toda la Argentina, de todos los negocios. Nosotros somos un negocio, uno más”, señaló Alfredo Trionfini al describir el contexto económico. Según explicó, el cierre de 2025 dejó un desbalance entre precios e insumos: “Nosotros terminamos en 2025 con una situación de que la leche aumentó un 8%, el dólar aumentó un 40% y la inflación fue el 31%”.

La suba de costos para el sector lechero

Asimismo, remarcó que el incremento de costos dolarizados y atados al índice de precios genera una fuerte incertidumbre. “Todos nuestros insumos, todas nuestras materias primas están dolarizados o van por IPC”, indicó. Pese a ello, el sector aumentó la producción: “Crecimos en producción de leche el 10%, OCLA dice que somos los campeones mundiales”.

Sin embargo, la mejora productiva no se tradujo en rentabilidad. “La industria ve que esto genera sobreoferta y que el mercado externo se complicó”, sostuvo Trionfini. Ante este panorama, los productores realizaron un informe conjunto con contadores y entidades rurales para analizar la estructura impositiva.

El impacto de la presión fiscal

“Consideramos que los impuestos nos agobian, esos 37 tributos nos cruzan por todas las actividades que tenemos”, afirmó. Y detalló: “Pagamos impuestos cuando vendemos, pagamos impuestos cuando compramos, pagamos impuestos cuando contratamos personal, pagamos impuestos cuando vamos al mundo financiero, cuando vacunamos pagamos impuestos”.

Para el entrevistado, la presión fiscal no solo reduce la rentabilidad, sino que fomenta la informalidad. “Esa situación y esa presión genera una informalidad de ventas en negro, de compras en negro y de recursos humanos en negro”, advirtió. Según estimaciones del sector, “la informalidad que nosotros vemos está arriba del 40% en nuestro sector”.

El impacto también se refleja en el cierre de establecimientos. “Creemos que se van a seguir cerrando tambos”, alertó. De acuerdo con los datos del OCLA, “se viene encerrando de un 8 a un 10%”, explicó sobre la caída de unidades productivas.