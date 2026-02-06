La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó a través de un comunicado su “satisfacción” ante la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos, que dio a conocer esta semana el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

En la misiva de la cámara informaron que “la Entidad considera que el flamante entendimiento, que se inscribe en un proceso de reinserción de la Argentina en el escenario global, es un importante avance en la dirección correcta”.

El presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, declaró: “Un análisis pormenorizado del texto del acuerdo –al que aún no hemos accedido– demandará tiempo, por lo que no estamos en condiciones de hacer una evaluación detallada”, sin embargo, acotaron: “consideramos muy positivo que se estrechen lazos con la principal potencia económica mundial. Estados Unidos es la nación líder del mundo libre, con quien compartimos valores y con quien tenemos múltiples oportunidades de intercambios mutuamente beneficiosos que podemos aprovechar”.

A la vez, el titular de la CAC señaló: “Un acuerdo de esta naturaleza impulsará el vínculo bilateral. Un entendimiento que facilite este tipo de vinculaciones es positivo para ambas partes. Que Argentina se asocie a una nación como EE.UU. colaborará con el proceso de normalización de la economía, permitiéndonos acelerar el paso hacía ese progreso al que aspiramos”.

El Canciller, Pablo Quirno, informó este jueves 5 de febrero que Argentina firmó un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos. "Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo", escribió el funcionario en su cuenta de la red social X.

"La Oficina del Presidente informa que la República Argentina y los Estados Unidos de América han firmado el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos que consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial", señala el comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei.

Según el Gobierno el acuerdo tiene como objetivo "reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología".

"Nuestro país se encuentra ante una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico, y demostrar que la Argentina tiene todo para recuperar su grandeza de antaño", afirmó el presidente argentino", señala la comunicación presidencial.

El acuerdo se enviará al Congreso para su tratamiento "conforme a lo establecido por la Constitución Nacional. El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes", finaliza el comunicado.

