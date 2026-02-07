Durísima condena al exjuez federal Walter Bento en Mendoza: 18 años de prisión

Luego de un largo proceso que puso fin a su cuestionada actuación judicial durante muchos años en Mendoza, el exjuez federal Walter Bento fue condenado este viernes a 18 años de prisión, luego que hace un par de días se lo encontrara culpable de los delitos de "asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica".

En un fallo que se considera histórico, las integrantes del Tribunal Oral Federal Número 2, Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereyra, ordenaron el decomiso de todos los bienes de Bento, a excepción de su casa en el barrio Los Palmares, y un vehículo. Además aplicaron a Bento una multa de 540 millones de pesos.

El día que se llevaron preso al exjuez Bento, después de ser destituido.

También fueron condenados la esposa del exjuez, Marta Boiza, y su hijo, Nahuel Bento, por delitos patrimoniales vinculados a la causa, ligados a las actividades de corrupción del exmagistrado, que cobraba sumas a delincuentes y narcotraficantes para aliviarles sus condenas o situaciones judiciales.

De hecho, la mujer recibió seis años por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, además de una multa de 346 mil de pesos, mientras que su hijo mayor fue sentenciado a cinco años de cárcel.

De todopoderoso al banquillo

Los investigadores concluyeron que desde 2007 funcionaba en el marco de la Justicia federal en Mendoza una asociación ilícita, encabezada por Bento, que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de dólares, vehículos y todo tipo de coimas, por lo que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos u oportunas modificaciones en las carátulas de las causas.

Pero el 8 de noviembre de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Bento como titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza por “mal desempeño en sus funciones”, mientras estaba detenido en la cárcel de Cacheuta con prisión preventiva.

NA/HB