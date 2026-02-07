La tapa del Diario PERFIL del sábado 7 de febrero de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.110 del Diario PERFIL, de este sábado 7 de febrero de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

El Gobierno dice que hay negociación con la CGT, que no parará por la reforma laboral. En el cegetismo no confirman el diálogo, pero aun así la conducción confederal eligió otra estrategia de protesta: efectuar una marcha hacia el Senado. La huelga de 24 horas quedó una vez más descartada. Cerca de Bullrich afirman que habrá cambios por los pedidos de la dirigencia sindical.

Elías Piccirillo: “Soy inocente y voy a demostrarlo”. En declaraciones exclusivas a Net Tv, desde su prisión domiciliaria, el financista habla sobre la causa: su vínculo con Jesica Cirio y Martín Migueles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El FMI audita las reservas y abre la puerta a la discusión de un nuevo acuerdo.

Indec: Luis Moreno y Guillermo Caputo. Los efectos de la renuncia de Lavagna.

Milei. Un estudio revela que tiene votantes más fieles que los de JxC.

EE.UU. insta a que se firme otro tratado nuclear con Rusia y China.

Irán. “Salgan ahora”: la administración Trump volvió a alertar sobre la inminencia de un ataque sobre aquel país. Crece la tensión.

Escribe la esposa de Nahuel Gallo: “Mi marido no es espía”.

Autopistas. Cierran la 25 de Mayo y la Perito Moreno por obras. Luego de los arreglos desaparecerán las cabinas de peaje.

Cáncer. La mortalidad por esta enfermedad registró un descenso pronunciado en los últimos diez años, según datos oficiales.

Morena Galán. La cantante lírica argentina es la única latina en la temporada del Metropolitan de Nueva York. Su debut, a los 24 años.

El plan de convertir a Melania en Jackie. Trump quiere romper el legado Kennedy.

Vuelve la venta de alcohol en el Monumental: festejan los “Borrachos de la VIP”.

Escriben en esta edición:

Curia, Calvo, Burgueño, Link, Kohan, Hopenhayn, Giampaolo, Guebel, Haime, López Cermello, Helman y J. Fontevecchia.

HB

