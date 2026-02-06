El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de la presidente interina Delcy Rodríguez, adelantó este viernes que la amnistía general para presos políticos "será aprobada el martes próximo", y una vez cumplida esa formalidad, que no puede ofrecer alternativas porque el oficialismo domina por completo ese ámbito, "todos los presos políticos serán liberados de manera inmediata". Si no hay entonces sopresas de último momento ese martes debería ser liberado el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido hace 14 meses en Venezuela.

La ley de amnistía fue impulsada por la nueva cúpula del chavismo, que encabeza Delcy Rodríguez, gobernando de forma interina bajo la obvia presión de Estados Unidos, después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Los diputados venezolanos ya votaron a favor de esta histórica ley -que abarca las casi tres décadas del chavismo- en el primero de los dos debates reglamentarios. Un borrador del texto al que accedió la AFP precisó que beneficiará a los acusados por "traición a la patria", "terrorismo" e "instigación al odio", delitos que fueron imputados por años a presos políticos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido", prometió el jefe parlamentario Jorge Rodríguez durante un encuentro con familiares de detenidos por razones políticas a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7.

"Ya aprobamos la ley ayer (jueves), luego el martes hay que darle la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva", añadió. "Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos". Jorge Rodríguez es el hermano de la presidenta encargada y primero en la línea de sucesión.

Delcy Rodríguez encabeza los cambios de fondo que exige la Casa Blanca desde Washington.

Los familiares en Zona 7 que rodeaban este viernes a Jorge Rodríguez le reclamaban la libertad para sus presos. "Ayúdame a sacar a mi familiar de ahí, por favor", le decía una mujer.

"Los vamos a sacar a todos"

En medio de esos reclamos, Rodríguez abrazó a una de las familiares de detenidos y le dijo "el martes los vamos a sacar a todos".

El Helicoide, el sueño moderno que terminó convertido en emblema del miedo

"Le dije que por favor lo hiciera por mis hijos, por mí, por todos los presos políticos, que hay muchas madres sufriendo", dijo a la AFP Nancy Plaza, que tiene a su esposo detenido en Zona 7. "Necesitamos que lo liberen".

"Le voy a creer que él va a cumplir su promesa", añadió la mujer luego de su charla con Rodríguez.

La presidenta Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso de excarcelaciones, que avanzó todavía lentamente. Desde entonces, la ONG Foro Penal se han verificado 383 excarcelaciones de presos políticos al 5 de febrero.

"Esperamos el martes con muchas ansias", indicó por su parte Alida Andrade, que tiene a su hija detenida en la cárcel del Rodeo 1, en las afueras de Caracas. "Hay que tener paciencia, pero confiando en Dios y dándoles el voto de confianza a ellos de nuevo para que ellos cumplan con su promesa".

Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro.

El hijo de Maduro, diputado Nicolás Maduro Guerra, encabezó la reunión con los juristas en el Palacio Legislativo. Forma parte de la consulta pública de la ley, una etapa posterior a la aprobación en primera lectura.

"Vamos a recoger rápidamente este fin de semana los comentarios, las propuestas, las críticas constructivas, las soluciones para incorporarlo en la ley de amnistía", dijo 'Nicolasito' al término de la reunión. "Es necesario avanzar esta ley para avanzar en la reconciliación, avanzar en el perdón", añadió. "Los que nos hemos equivocado, disculparnos, pedir disculpas, resarcir el daño que se haya podido hacer y avanzar".

Juan Carlos Apitz, decano de la facultad de Derecho de la mayor universidad del país, dijo estar complacido del contenido que pudo revisar de la ley y destacó un "honesto ánimo de rectificación". "Hicimos aportes para que el contenido de esa ley se enriquezca", señaló el jurista de la Universidad Central de Venezuela (UCV). "Tampoco puede esta ley de amnistía generar de alguna manera un manto de impunidad para aquellos que dispensaron torturas, tratos crueles e inhumanos", indicó.

Queda ver si el chavismo incluirá en esa amnistía a María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y otros líderes opositores venezolanos.

AFP/HB