Trump sobre el video racista de Obama y su esposa Michelle como monos: "No vi esa parte..."

Luego del brutal ataque racista de un video que publicó en sus redes sociales y que mostraba a Barack Obama y su esposa Michelle Obama como monos, el presidente estadounidense Donald Trump intentó este viernes ante una rueda de periodistas 'explicar' semejante barbarie política, señalando, insólitamente, que "solo vi la primera parte del video, n vi hasta el final, no vi esa parte...".

Consciente de que la vergonzante publicación le había valida una andanada de críticas abrumadora, incluso desde su propio partido, Trump borró ese posteo de sus redes en la red Truth Social y habló de un "error", aunque lejos de admitir alguna responsabilidad en el tema les dijo a los periodistas que no vio esa parte del video, que en un cuadro mostraba a los Obama como simios.

"Solo vi la primera parte... no lo vi completo", dijo Trump, y señaló que le pasó ese video a su equipo para publicarlo, pero extendió el bochorno a su equipo de comunicación, agregando que "ellos tampoco lo vieron completo" antes de publicarlo. La situación, entonces, de acuerdo a las 'explicaciones' del líder republicano se produjo porque ni él ni si equipo miran lo que publican en sus redes sociales.

La imagen con los Obama como monos es en realidad parte de otro video, creado al parecer por un seguidor de Trump, en el que el presidente republicano aparece como un león, rey de la jungla, y muestra a numerosos políticos, entre ellos los Obama, como animales que le rinden pleitesía, o que hacen payasadas.

El penoso meme de un segundo aparecía insertado dentro de un video que Trump colgó en su plataforma Truth Social, con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden.

En su infatigable papel de justificar toda situación en la que esté involucrado Trump, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó que el video haya generado polémica, indicando que sae trataba de "una falsa indignación" que adjudicó a opositores.

"Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada", declaró a la AFP un funcionario del gobierno.

Adicto a las redes sociales, Trump acostumbra a republicar toda clase de videos, documentos y memes, algunos creados con inteligencia artificial, de contenido humorístico o no. Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como "racista".

"Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importe al público estadounidense", pidió la portavoz de Trump en un comunicado enviado a la AFP.

En la madrugada del viernes, el video había recibido varios miles de 'me gusta' en la plataforma social del presidente. Los Obama no se han pronunciado hasta ahora.

Si lo hizo la exvicepresidenta Kamala Harris, condenando la retórica racial de Trump como "un retroceso democrático". "Nadie cree en este encubrimiento por parte de la Casa Blanca, especialmente dado que originalmente defendieron esta publicación", escribió la excandidata demócrata que perdió las elecciones presidenciales con el republicano. "Todos tenemos muy claro quién es Donald Trump y en qué cree", concluyó Harris.

Los Obama como monos en el posteo que luego Trump eliminó de sus redes. Fue un error garrafal del mandatario republicano.

Duras críticas en año electoral

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato demócrata a la presidencia en 2028 y destacado crítico de Trump, arremetió contra la publicación. "Comportamiento repugnante por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora", escribió en X la cuenta de la oficina de prensa de Newsom.

Un senador afroamericano republicano, Tim Scott, partidario de Trump, reaccionó también de manera negativa. "Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo", pidió en X.

Otro senador republicano, Roger Wicker, lo consideró "totalmente inaceptable" y aseveró que "el presidente debería retirarlo y pedir disculpas".

Ben Rhodes, ex alto asesor de seguridad nacional y estrecho confidente de Barack Obama, también condenó las imágenes. "Los estadounidenses del futuro abrazarán a los Obama como figuras queridas mientras que a él [Trump] lo estudiarán como una mancha en nuestra historia", escribió en X.

Obama es el único presidente negro en la historia de Estados Unidos y respaldó obviamente en la campaña de 2024 a Harris, la candidata demócrata. Trump ha mantenido durante mucho tiempo una amarga rivalidad con Obama (2009-2017), y ha mostrado particular enojo por la popularidad del demócrata y el hecho de que ganara el Premio Nobel de la Paz.

En el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump ha intensificado su uso de imágenes hiperrealistas pero fabricadas con IA en Truth Social y otras plataformas, a menudo glorificándose a sí mismo mientras se burla de sus críticos.

El año pasado, Trump publicó un video generado por inteligencia artificial que mostraba a Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y luego entre rejas. Más tarde, publicó un clip de IA del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero de charro. Jeffries calificó la imagen de racista.

Pesticida peligroso

También este viernes, Donald Trump aprobó el viernes el uso del pesticida dicamba para pulverizar sobre cultivos de algodón y soja genéticamente modificados, lo que provocó una rápida reacción de grupos ambientalistas y del movimiento Make America Healthy Again.

Esta decisión se produce a pesar de que tribunales federales, en 2020 y 2024, anularon las aprobaciones previas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para este polémico herbicida. "Esta decisión responde directamente a la firme defensa de los productores de algodón y soja estadounidenses, en particular de los productores del Cinturón del Algodón, quienes han sido claros y consecuentes sobre los desafíos críticos que enfrentan sin acceso a esta herramienta para controlar las malezas resistentes en sus cultivos", declaró la EPA en un comunicado.

Una preocupación persistente sobre el dicamba es su "desplazamiento": cuando el químico se volatiliza con altas temperaturas, puede propagarse a kilómetros de distancia, envenenando otras granjas, huertos familiares, árboles y plantas. El fallo judicial de 2020 que anuló inicialmente la aprobación del dicamba determinó que causaba daños en millones de acres y "ha desgarrado el tejido social de muchas comunidades agrícolas".

La EPA reconoció la existencia de esta preocupación, pero afirmó que al imponer ciertas restricciones, como reducir la cantidad utilizada y evitar la aplicación a temperaturas más altas, era seguro. El gigante de la industria agrícola Bayer, que adquirió el dicamba al comprar Monsanto, recibió con agrado la noticia y anunció que el producto químico se comercializaría bajo el nombre "Stryax".

AFP/HB